"Майбутнього, яке ми представляли, не буде": Цибульська дала пораду, як жити, якщо за вікном війна

Українська співачка зазначає, що триматися за минуле немає сенсу

Українцям як ніколи потрібна підтримка. На 95-й день війни у всіх здають нерви і багато хто просто не уявляє, як продовжувати планувати своє майбутнє і думати про хороше. Відома українська співачка та телеведуча Оля Цибульська порадила своїм підписникам жити кожним днем і не озиратися назад.

Зірка українського шоубізнесу залишилася на батьківщині після вторгнення росії, дає благодійні концерти та активно веде сторінку в Інстаграмі, де ділиться із шанувальниками одкровеннями.

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"Майбутнього, яке ми собі уявляли, не буде. Буде інше. І доки триматиметься за колишній сценарій, буде боліти ще більше. Спочатку потрібно навчитись жити кожним днем. Бо якщо буде новий день, буде і майбутнє", — зазначила співачка.

Нагадаємо, що повномасштабна війна росії проти України, розпочата кривавим диктатором путіним 24 лютого, змінила кожного українця. Раніше "Телеграф" публікував добірку фото, як зовні змінилися українські зірки за три місяці війни та чим вони займаються.