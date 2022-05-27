Постаріли всі: як змінилися Осадча, Єфросиніна, Комаров та інші відомі українці за час війни (фото)

Вторгнення росії до нашої країни внесло свої корективи в життя кожного українця

Повномасштабна війна росії проти України, розпочата кривавим диктатором путіним 24 лютого 2022 року, змінила кожного українця та мешканця країни. Зокрема, багатьох українських зірок. Ми не звикли бачити їх у новому амплуа. Хтось займається волонтерством, хтось вступив до лав ЗСУ та ТРО.

"Телеграф" підготував добірку фото, як зовні змінилися українські зірки за три місяці війни та чим вони займаються.

Чому росії не виграти війну проти України?

Маша Єфросиніна

Українська телеведуча звертається із закликом зупинити війну до росіян та білорусів, дає інтерв’ю іноземним ЗМІ та допомагає сім’ям переселенців. Крім того, Єфросиніна переформатувала свій благодійний фонд, а пожертвування передає українцям.

Андрій Хливнюк

Лідер гурту "Бумбокс" пішов захищати Україну від російських загарбників. Наприкінці березня зірка потрапив під мінометний обстріл і отримав поранення обличчя. Кілька днів тому стало відомо, що Хливнюк вирушив воювати на схід України.

Нагадаємо, що про його службу дізнався весь світ завдяки сольному виконанню пісні "Ой, у лузі червона калина". Вокал українського виконавця був використаний у новій пісні легендарного рок-гурту Pink Floyd.

Макс Барських

Український співак на початку квітня вирушив на військові навчання, щоб потім захищати Україну. Також артист перейшов з російської мови на українську.

Леся Нікітюк

Українська телеведуча працює із волонтерами, допомагає вимушеним переселенцям. Наразі зірка перебралася з Києва до рідного Хмельницького.

Катерина Осадча

Телеведуча допомагає шукати зниклих цивільних. Осадча запустила Телеграм-канал "Пошук зниклих", де люди можуть знайти своїх рідних, які загубилися або безвісти зникли під час війни.

Дмитро Комаров

Телеведучий та мандрівник став волонтером. Дмитро Комаров також відвідує звільнені міста та села від російських окупантів, знімає правдиві відео- та фоторепортажі, розповідає про жорстокість військовослужбовців армії рф.

Дмитро Дікусар

Український хореограф та танцюрист добровільно поповнив лави Збройних Сил України. Чоловік вирушив у найгарячішу точку України – на Луганщину.

Тарас Тополя

Лідер групи "Антитіла" ще до вторгнення росії підписав контракт на вступ до ТРО Києва. Також співак регулярно дає інтерв’ю для іноземних ЗМІ, щоб з перших вуст та місця подій розповідати світові про ситуацію на фронті. На початку травня британський співак Ед Ширан спільно з "Антитілами" випустили спільний трек.

Даніель Салем

Ресторатор та телеведучий потрапив до Нацгвардії. Даніель Салем їздить на передову з розвідкою. Нещодавно чоловік розповів, що йому неодноразово доводилося евакуювати дітей із зони бойових дій.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Даніель Салем має намір удочерити дитину, яка залишилася сиротою через втрату батьків під час війни.