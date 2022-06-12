Як хитро підгодувати перець, щоб урожай був великим та смачним

Досить легкий спосіб удобрення рослини, що використовується у селах

Щоб отримати чудовий урожай перцю, важливо підібрати йому не лише доброго сусіда, а й правильно удобрювати культуру.

Дачникам вигідніше підгодовувати рослини недорогими та ефективними засобами, пише belnovosti.

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Чим підгодовувати перець, щоб одержати великий урожай

Об’ємну бочку заповнюємо двома відрами коров’ячого гною. Додаємо трохи лікарської валеріани, щоб запах був не надто різким. Деякі городники також додають і деревну золу. Заповнюємо чистою водою. Виставляємо діжку під сонце на два тижні. У цей час іноді перемішуємо добриво. Потім проціджуємо концентрат. На літр добрива беремо 2 літри води. На кожен кущ перцю витрачаємо по літру підживлення.

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