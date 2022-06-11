Чим підгодовувати баклажани, щоб урожай був у 3 рази більшим

Завдяки цьому підживленню виходять якісні плоди

З цієї корисної культури виходять дуже смачні страви, особливо користуються великою популярністю рулетики з баклажанів. Але щоб синенькі потрапили до вас на стіл, їх потрібно правильно виростити на городі — це включає в себе і підживлення овочів (хоча в ботанічному сенсі — це ягода).

Баклажани — досить ненажерливі, пише belnovosti. Тому ця рослина особливо потребує добрива під час цвітіння.

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Чим удобрити баклажани

У період цвітіння культури ефективним буде добриво монофосфатом калію: розбавляємо 1 столову ложку речовини у 10 літрах води. Приступаємо до поливу. Також у цей період підійде підживлення сірчанокислим калієм. Вода в цьому випадку має бути теплою.

Виберіть один із засобів. Через два тижні повторіть процедуру, але при цьому розчин повинен бути тим самим. Під кожен кущик виливаємо близько половини літра добрива. Грунт повинен бути попередньо зволожений.

Якщо ви не висаджували баклажани в травні, то встигніть це зробити в першому місяці літа. Раніше "Телеграф" складав для читачів посівний календар на червень 2022 року.