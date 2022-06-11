Чем подкармливать баклажаны, чтобы урожай был в 3 раза больше

Благодаря этой подкормке получаются качественные плоды

Из этой полезной культуры выходят очень вкусные блюда, особенно пользуются большой популярностью рулетики из баклажанов. Но, чтобы синенькие попали к вам на стол, их нужно правильно вырастить на огороде — это включает в себя и подкормку овоща (хотя в ботаническом смысле — это ягода).

Баклажаны — достаточно прожорливы, пишет belnovosti. Поэтому это растение особенно нуждается в удобрении во время цветения.

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

Чем удобрить баклажаны

В период цветения культуры эффективным будет удобрение монофосфатом калия: разбавляем 1 столовую ложку вещества в 10 литрах воды. Приступаем к поливу. Также в этот период подойдет подкормка сернокислым калием. Вода в этом случае должна быть теплой.

Выберите одно из средств. Через две недели повторите процедуру, но при этом раствор должен быть прежним. Под каждый кустик выливаем около половины литра удобрения. Почва должна быть предварительно увлажнена.

Добавим, что если вы не высаживали баклажаны в мае, то успейте это сделать в первом месяце лета. Ранее "Телеграф" составлял для читателей посевной календарь на июнь 2022 года.