Чим і коли підгодувати помідори, щоб отримати добрий урожай

У теплиці дуже важливо дотримуватися доз внесення добрив

Виростити хороший і вдалий урожай помідорів без застосування різної "хімії" та отрут цілком можливо, головне знати якими підручними засобами можна підгодовувати овочі.

Коли та чим підгодувати помідори у теплиці для гарного врожаю

Якщо ви заправили теплицю родючим ґрунтом, то на перший час томатом цілком вистачить елементів живлення, пише спеціалізований Телеграм-канал "Мій урожай. Сад. Город. Квіти".

А далі їх треба буде підгодувати 2 рази:

коли плоди набирають масу – по 1 сірниковій коробці аміачної селітри та сірчанокислого калію на 10 л води, витрата – 3 л на кущ.

через 20 – 30 днів після першої – ті ж добрива у тих самих дозах.

У теплиці дуже важливо дотримуватися доз внесення добрив. Їх у жодному разі не можна підвищувати, тому що обсяг ґрунту в теплиці, як правило, обмежений, і всі надлишки добрив залишаться в зоні коріння (у відкритому ґрунті вони вимиваються у нижні шари ґрунту). І вони можуть отруїти.

Раніше "Телеграф" писав, чому помідори корисно висаджувати біля часнику.