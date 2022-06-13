Чем и когда подкормить помидоры, чтобы получить хороший урожай

В теплице очень важно соблюдать дозы внесения удобрений

Вырастить хороший и удачный урожай помидоров без применения различной "химии" и ядов вполне возможно, главное знать какими подручными средствами можно подкармливать овощи.

Когда и чем подкормить помидоры в теплице для хорошего урожая

Если вы заправили теплицу плодородным грунтом, то на первое время томатом вполне хватит элементов питания, пишет специализированный Телеграм-канал "Мой урожай. Сад. Огород. Цветы".

А дальше их нужно будет подкормить 2 раза:

когда плоды набирают массу – по 1 спичечному коробку аммиачной селитры и сернокислого калия на 10 л воды, расход – 3 л на куст.

через 20 – 30 дней после первой – те же удобрения в тех же дозах.

В теплице очень важно соблюдать дозы внесения удобрений. Их ни в коем случае нельзя повышать, потому что объем грунта в теплице, как правило, ограничен, и все излишки удобрений останутся в зоне корней (в открытом грунте они вымываются в нижние слои почвы). И они могут отравить.

Ранее "Телеграф" писал, почему помидоры полезно высаживать возле чеснока.