Удобрения, которыми нельзя подкармливать огурцы: ошибки, которые могут стоить вам урожая
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 426
Такие подкормки огурцам не нравятся.
Огурец — это один из самых любимых летних овощей у многих, и многие дачники выращивают их у себя на огороде. И чтобы урожай огурцов был удачным, нужно знать, чем их лучше подкармливать, а также важно знать, что может навредить овощам.
Всего несколько ошибок в удобрении огурцов могут снизить их урожайность, поэтому когда появляются первые завязи плодов, нужно контролировать подкормки еще больше. Какие удобрения не нужны огурцам, пишет belnovosti.
Чем нельзя удобрять огурцы:
- Вся органика — не стоит использовать ни навоз, ни куриный помет, ни перегной. Так можно спровоцировать жирование куста.
- Нашатырь — избыток аммония спровоцирует рост зеленой массы и окажется токсичным для растений.
- Дрожжи — это удобрение может снизить уровень калия в почве и других полезных для огурцов элементов.
- Марганцовка — может причинить ожог корней и листьев при их опрыскивании. Также марганцовка повышает кислотность грунта.
Ранее "Телеграф" писал, что нужно посадить возле огурцов, чтобы получить урожай два раза больше без удобрений.