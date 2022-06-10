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Удобрения, которыми нельзя подкармливать огурцы: ошибки, которые могут стоить вам урожая

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Это самые распространенные ошибки Новость обновлена 10 июня 2022, 14:21
Это самые распространенные ошибки

Такие подкормки огурцам не нравятся.

Огурец — это один из самых любимых летних овощей у многих, и многие дачники выращивают их у себя на огороде. И чтобы урожай огурцов был удачным, нужно знать, чем их лучше подкармливать, а также важно знать, что может навредить овощам.

Всего несколько ошибок в удобрении огурцов могут снизить их урожайность, поэтому когда появляются первые завязи плодов, нужно контролировать подкормки еще больше. Какие удобрения не нужны огурцам, пишет belnovosti.

Чем нельзя удобрять огурцы:

  • Вся органика — не стоит использовать ни навоз, ни куриный помет, ни перегной. Так можно спровоцировать жирование куста.
  • Нашатырь — избыток аммония спровоцирует рост зеленой массы и окажется токсичным для растений.
  • Дрожжи — это удобрение может снизить уровень калия в почве и других полезных для огурцов элементов.
  • Марганцовка — может причинить ожог корней и листьев при их опрыскивании. Также марганцовка повышает кислотность грунта.

Ранее "Телеграф" писал, что нужно посадить возле огурцов, чтобы получить урожай два раза больше без удобрений.