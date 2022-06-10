Добрива, якими не можна підгодовувати огірки: помилки, які можуть коштувати вам урожаю
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Таке підживлення огіркам не подобається.
Огірок — це один із найулюбленіших літніх овочів у багатьох, і багато дачників вирощують їх у себе на городі. І щоб урожай огірків був вдалим, потрібно знати, чим їх краще підгодовувати, а також важливо знати, що може зашкодити овочам.
Усього кілька помилок у добривах огірків можуть знизити їхню врожайність, тому коли з’являються перші зав’язі плодів, потрібно контролювати підживлення ще більше. Які добрива не потрібні огіркам, пише belnovosti.
Чим не можна удобрювати огірки:
- Вся органіка — не варто використовувати ні гній, ні курячий послід, ні перегній. Так можна спровокувати жирування куща.
- Нашатир — надлишок амонію спровокує зростання зеленої маси і виявиться токсичним для рослин.
- Дріжджі — це добрива може знизити рівень калію в ґрунті та інших корисних для огірків елементів.
- Марганцівка — може заподіяти опік коріння і листя при їх обприскуванні. Також марганцівка підвищує кислотність ґрунту.
Раніше "Телеграф" писав, що треба посадити біля огірків, щоб отримати врожай вдвічі більше без добрив.