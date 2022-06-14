"Пощастить кожному з нас": Алан Бадоєв передбачив українцям близьку перемогу

Режисер побажав усім нам якнайшвидшої перемоги у війні з окупантом

Відомий український режисер і кліпмейкер Алан Бадоєв, який нещодавно втратив маму, побажав удачі та близької перемоги у війні з російськими загарбниками.

Новим постом чоловік поділився у соціальній мережі Інстаграм. У ньому режисер почав міркувати з того, що сьогоднішня погода в Києві, прохолодна та трохи дощова, не "плутає думки" та не "збиває цілі".

Чому росії не виграти війну проти України?

Відомий режисер упевнений, що "ми опинимося на крок ближче до нашої спільної мети, ближче до миру та перемоги".

"Бережіть себе та своїх близьких. Україна у кожному з нас", — написав Бадоєв.

Алан Бадоєв відомий спільною роботою з популярними українськими та закордонними артистами. Після того, як російські війська вторглися в Україну 24 лютого, Алан Бадоєв прямо заявив, що більше ніколи не погодиться співпрацювати з росіянами.