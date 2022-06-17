Ембер вже ні до чого: Джонні Деппа знову викликають до суду

Актора знову звинуватили у рукоприкладстві.

Популярний голлівудський актор, зірка фільму "Пірати Карибського моря", Джонні Депп, який раніше виграв тривалий судовий розгляд проти своєї колишньої Ембер Херд, знову потрапив на лаву підсудних. Проте цього разу актора у побитті звинувачувала не Ембер, а його колега з фільму "Місто брехні" 2018 року Грегг "Роккі" Брукс.

Як пише NewsWeek, Брукс звинуватив Деппа в побитті прямо на знімальному майданчику, де той працював менеджером з підбору локацій. Зазначається, що Джонні був п’яний і вимагав від опонента удару у відповідь, і навіть пропонував йому за це "винагороду" в сумі 100 тис. доларів.

Варто зазначити, що зірка "Піратів" звинувачення не заперечує, проте стверджує, що діяв у рамках самооборони. Один із свідків зазначає, що Депп заступився за "бездомну афроамериканку", яку Грегг Брукс всіляко ображав під час зйомок. Також цікавий факт, що Грегга одразу звільнили з проєкту після того, як він почав загрожувати, що подасть до суду.

Судовий розгляд відбудеться 25 червня 2022 року. Захищатиме Деппа в суді Каміла Васкес, яка допомогла виграти йому гучний позов проти Херд, а також адвокат Рендалл Сміт, повідомляє Daily Mail.

Нагадаємо, що судовий розгляд Деппа і Херд тривав протягом шести тижнів і прикував увагу людей по всьому світу, оскільки дві зірки кіно світового масштабу відкрили про спільне життя шокуючі подробиці.

Зокрема, Ембер Херд звинувачувала свого колишнього в тому, що той часто її бив, тягав за волосся і навіть зґвалтував пляшкою. Втім, сторона Деппа всі звинувачення відкидала, а сам актор заявляв, що ніколи не бив ні свою ексдружину, ні якусь іншу жінку.