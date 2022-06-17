Эмбер уже ни при чем: Джонни Деппа снова вызывают в суд

Актера снова обвинили в рукоприкладстве.

Популярнейший голливудский актер, звезда фильма "Пираты Карибского моря", Джонни Депп, который ранее выиграл длительное судебное разбирательство против своей бывшей Эмбер Херд, снова попал на скамью подсудимых. Однако в этот раз актера в избиении обвиняла не Эмбер, а его коллега по фильму "Город лжи" 2018 года Грегг "Рокки" Брукс.

Как пишет NewsWeek, Брукс обвинил Деппа в оскорблении и избиении прямо на съемочной площадке, где тот работал менеджером по подбор локаций. Отмечается, что Джонни был пьян и требовал от оппонента ответного удара, и даже предлагал ему за это "вознаграждение" в сумме 100 тыс. долларов.

Стоит отметить, что звезда "Пиратов" обвинения не отрицает, однако утверждает, что действовал в рамках самообороны. Один из свидетелей отмечает, что Депп вступился за "бездомную афроамериканку", которую Грегг Брукс всячески оскорблял во время съемок. Также занимательный факт, что Грегга сразу уволили из проекта после того, как он начал угрожать, что подаст в суд.

Судебное разбирательство состоится 25 июня 2022 года. Защищать Деппа в суде будет Камила Васкес, которая помогла выиграть ему громкий иск против Херд, а также адвокат Рэндалл Смит, сообщает Daily Mail.

Напомним, что судебное разбирательство Деппа и Херд длилось на протяжении шести недель и приковало внимание людей по всему миру, поскольку две звезды кино мирового масштаба открыли о совместной жизни весьма шокирующие подробности.

В частности Эмбер Херд обвиняла своего бывшего в том, что тот часто ее избивал, таскал за волосы и даже изнасиловал бутылкой. Впрочем, сторона Деппа все обвинения отвергала, а сам актер заявлял, что никогда не бил ни свою экс-супругу, ни какую-либо другую женщину.

Стоит отметить, что в 2020 году Депп проиграл дело по тому же обвинению против британского таблоида The Sun. Тогда издание назвало актера "избившим жену" в заглавии своего материала, а судье все же удалось найти доказательства того, что Депп нападал на Херд.