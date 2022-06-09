Джонни Депп воевал? В сети подняли на смех новый фэйл оккупантов (фото, видео)

"Власти ЛНР" разместили на стенде с героями фото голливудского актера

Знаменитый актер Джонни Депп выигрывает не только у своей бывшей жены Эмбер Херд, но и у немцев.

В так называемом "ЛНР" на стенде с советскими героями, воевавшими в Алчевске (Луганская область) во время Второй мировой войны, появилось фото еще молодого актера Джонни Деппа. Звезда "Пиратов Карибского моря" оказался Бабанином Николаем Андреевичем.

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Фото, которое дошло до Телеграмм-каналов, стали распространять местные жители Алчевска. Стоить добавить, что "повезло" оказаться героем советской армии и актеру Эштону Кутчеру.

"Когда своих героев нет! Джонни Депп и Эштон Катчер, видимо, поседели, если бы это увидели", — шутят в сети.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Напомним, что в сеть периодически попадают видео фейковых "подвигов" кадыровцев, например, стрельбы в пустом здании или допросов якобы "украинского разведчика".