Джонні Депп воював? У мережі підняли на сміх новий фейл окупантів (фото, відео)

"Влада ЛНР" розмістила на стенді з героями фото голлівудського актора

Знаменитий актор Джонні Депп виграє не лише у своєї колишньої дружини Ембер Херд, а й у німців.

У так званому "ЛНР" на стенді з радянськими героями, що воювали в Алчевську (Луганська область) під час Другої світової війни, з’явилося фото ще молодого актора Джонні Деппа. Зірка "Піратів Карибського моря" виявився Бабаніном Миколою Андрійовичем.

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Фото, яке дійшло до Телеграм-каналів, почали розповсюджувати місцеві жителі Алчевська. Варто додати, що "пощастило" виявитися героєм радянської армії й актору Ештону Кутчеру.

"Коли своїх героїв нема! Джонні Депп та Ештон Катчер мабуть би посивіли, якби це побачили", — жартують у мережі.

Увага! На відео є ненормативна лексика!

Нагадаємо, що до мережі періодично потрапляють відео фейкових "подвигів" кадировців, наприклад, стрілянини в порожній будівлі або допитів нібито "українського розвідника".