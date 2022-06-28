Дно пробите! Зірка російських серіалів відкрито наїхала на рф через обстріл ТЦ у Кременчуці

Зірка серіалу "Гранд Ліон" висловлюється проти війни

Українська актриса Міла Сивацька прокоментувала ракетний обстріл ТЦ у місті Кременчук, яке сталося у понеділок, 27 червня.

"Дайте відповідь, будь ласка, як називаються люди, які стріляють по житлових будинках, стріляють по торгових центрах, вдень у робочому місті, де тисячі людей? Як вони називаються?", — звертається до підписників актриса у соціальних мережах.

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Виконавиця ролі Василіси у російській фентезі-трилогії "Останній богатир" та Ксенії Завгородньої у телесеріалі "Гранд" з перших днів війни висловлюється проти неї на своїй батьківщині. Наразі Сивацька знаходиться у рідному Києві.

Що відомо про Мілу Сивацьку

Українська кіноактриса та ведуча. Відома за ролями у серіалах "Гранд Ліон", "Хороший хлопець", а також своєю роллю Василіси у фільмі "Останній богатир". Творча спадщина налічує понад 30 фільмів та участь у двох телевізійних шоу "Голос країни. Діти" та "Шоу №1".

Міла Сивацька з російськими акторами у "Гранд Ліон"

На сторінку Міли в Інстаграмі підписано понад 800 тисяч людей.

Нагадаємо, що російські військові у понеділок, 27 червня, завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області. Ворожий снаряд потрапив у торговий центр, де знаходилися тисячі людей. Загиблими вважаються вже 18 людей. Число зниклих безвісти порахувати поки що неможливо.