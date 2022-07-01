Таропрогноз на 2 липня 2022: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в суботу

Деякі в суботу зможуть позбавитися від кайданів токсичних відносин

У суботу, 2 липня, багато хто зможе налагодити робочі справи та стосунки, проте в деяких буде поганий настрій.

Про це говорить розклад за картами Таро, який підготував "Телеграф". Щоб дізнатися, як цей день пройде саме у Вас, виберіть одну з трьох карт на малюнку нижче:

Тепер подивіться, що це була за карта:

Зліва направо — Королева жезлів, перевернута Королева кубків, перегорнутий Диявол

І тепер знайдіть розшифровку Вашої картки:

Королева жезлів

У суботу Ви будете "в ресурсі" для просування на шляху до своїх цілей, особливо добре йтимуть справи на професійному фронті.

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Перевернута Королева кубків

У цьому положенні карта попереджає, що у Вас 2 липня може бути поганий, навіть депресивний настрій, через що захочеться забутися і вдатися до поганих звичок. Постарайтеся зайняти себе чимось, щоб не надто глибоко потонути в безодні самокопання.

Перевернутий Диявол

Зазвичай це карта токсичності, страху та помилок, але в перевернутому вигляді вона навпаки вказує на те, що Ви наберетеся сили та хоробрості, щоб почати звільнятися від маніпуляцій та негативу, які тиснули на Вас останнім часом у якійсь із сфер життя.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також робив розклад Таро, на що чекати кожному знаку Зодіаку в липні 2022 року.