Таропрогноз на 2 липня 2022: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в суботу
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Деякі в суботу зможуть позбавитися від кайданів токсичних відносин
У суботу, 2 липня, багато хто зможе налагодити робочі справи та стосунки, проте в деяких буде поганий настрій.
Про це говорить розклад за картами Таро, який підготував "Телеграф". Щоб дізнатися, як цей день пройде саме у Вас, виберіть одну з трьох карт на малюнку нижче:
Тепер подивіться, що це була за карта:
І тепер знайдіть розшифровку Вашої картки:
Королева жезлів
У суботу Ви будете "в ресурсі" для просування на шляху до своїх цілей, особливо добре йтимуть справи на професійному фронті.
Перевернута Королева кубків
У цьому положенні карта попереджає, що у Вас 2 липня може бути поганий, навіть депресивний настрій, через що захочеться забутися і вдатися до поганих звичок. Постарайтеся зайняти себе чимось, щоб не надто глибоко потонути в безодні самокопання.
Перевернутий Диявол
Зазвичай це карта токсичності, страху та помилок, але в перевернутому вигляді вона навпаки вказує на те, що Ви наберетеся сили та хоробрості, щоб почати звільнятися від маніпуляцій та негативу, які тиснули на Вас останнім часом у якійсь із сфер життя.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" також робив розклад Таро, на що чекати кожному знаку Зодіаку в липні 2022 року.