"Знала, що росія нападе": Ліна Костенко розповіла, як ставиться до росіян

Легенда української літератури дала перше за роки інтерв’ю

Відома в Україні та світі поетеса Ліна Костенко, яка рідко спілкується з журналістами, дала перше за багато років інтерв’ю, в якому розповіла про своє сприйняття повномасштабної війни росії проти України, яка триває вже 143-й день.

У четвер, 14 липня, у французькому посольстві українській поетесі вручили Орден Почесного легіону. На заході журналістам телеканалу "Київ" вдалося взяти коментар у Ліни Костенко.

Літературознавець розповіла, що Україні не вдалося вилікуватися від своїх хвороб, бо українська нація розбавлена малоросами. Костенко впевнена, що лише після перемоги нашої країни у війні з російським агресором "усі хвороби будуть вилікувані", оскільки "люди порозумнішали".

Також поетеса розповіла, як зараз ставиться до росіян. "Це ж імперія давня-давня. Це – народ невільний, народ інерційний. Не питайте мене про це. Я дуже добре знаю, що таке – росіяни. Я не хочу нічого поганого говорити про росіян. Я ніколи не відчувала жодного поганого почуття до одного народу, а тепер росіян терпіти не можу", — зізналася Костенко.

При цьому поетеса наголосила, що знала про напад росії усі 30 років незалежності України. Ліна Костенко передбачила це ще у своєму романі "Записки українського самашедшого", де персонаж твору знав, що одного дня Україна прокинеться іншою.

Нагадаємо, що за два дні до повномасштабного російського вторгнення Ліна Костенко написала вірш про кривавого диктатора путіна, назвавши його "сірим чоловічком".

Раніше принизливий вірш про президента росії написав відомий український оперний співак Олександр Востряков.