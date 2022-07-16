Чому зав’язі огірків жовтіють і сохнуть: корисні поради, як розв'язати цю проблему

Щоб отримати щедрий урожай огірків, їх треба добре доглядати.

Якщо на вашому городі огірки ще не встигли, то не забувайте їх удобрювати і захищати від різних хвороб, щоб потім не було труднощів з отриманням великого врожаю. Одна з найпоширеніших проблем — коли зав’язі на огірках зупиняються в зростанні та починають висихати.

Основна причина такого явища – огіркам не вистачає азоту та калію, повідомляє prostoway. Якщо ви помітили таку проблему на ділянці, потрібно терміново її вирішувати. Що робити далі в матеріалі.

Що робити, якщо в огірків жовтіють і сохнуть зав’язі

Перше, що потрібно зробити, це визначити, якого саме елемента не вистачає рослині, а потім можна буде зробити висновок, яке вносити підживлення. Щоб це визначити, потрібно звернути увагу на листя огірків: якщо воно повністю жовте, це означає, що бракує азоту, а якщо жовтизна проявляється тільки по краях, то це свідчить про дефіцит калію.

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Виправити ситуацію допоможе калієва селітра. Щоб приготувати добриво, слід розчинити 1 столову ложку препарату в 10 літрах води. А вносити підживлення слід на заздалегідь политу землю. Як профілактика вистачить 0,5 літра для куща, а якщо ситуація вже погана, то дозу потрібно збільшити вдвічі. Поливати рослини варто щотижня.

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