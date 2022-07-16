Почему завязи огурцов желтеют и сохнут: полезные советы, как решить эту проблему

Чтобы получить щедрый урожай огурцов, за ними нужно хорошо ухаживать.

Если на вашем огороде огурцы еще не поспели, то не забывайте удобрять их и защищать от различных болезней, чтобы потом не было трудностей с получением большого урожая. Одна из самых распространенных проблем — когда завязи на огурцах останавливаются в росте и начинают сохнуть.

Основная причина такого явления — огурцам не хватает азота и калия, сообщает prostoway. Если вы заметили такую проблему у себя на участке, нужно срочно ее решать. Что делать — далее в материале.

Что делать если у огурцов желтеют и сохнут завязи

Первое, что нужно сделать, это определить, какого именно элемента не хватает растению, а после можно будет сделать вывод, какую вносить подкормку. Чтобы это определить, нужно обратить внимание на листья огурцов: если они полностью желтые, это означает, что нехватает азота, а если желтизна проявляется только по краям, то это свидетельствует о дефиците калия.

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Исправить ситуацию поможет калиевая селитра. Чтобы приготовить удобрение, нужно растворить 1 столовую ложку препарата в 10 литрах воды. А вносить подкормку следует на заранее политую землю. В качестве профилактики хватит 0,5 литра для куста, а если ситуация уже плохая, то дозу нужно увеличить вдвое. Поливать растения стоит еженедельно.

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