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Простое удобрение спасет огурцы от одной распространенной болезни: совет опытных огородников

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Без нужного удобрения богатого урожая не ждите
Без нужного удобрения богатого урожая не ждите

Чтобы огурцы не болели, используйте одно подручное средство

Те, кто выращивают овощные культуры на своем участке, нередко сталкиваются с такой неприятностью, как болезни у растений. В частности, огурцы чаще всего страдают от мучнистой росы. К счастью, с болячкой можно легко справиться, при этом вам не потребуются агрессивные химикаты.

Как передает "Телеграф", о средстве против мучнистой росы, которое спасет ваш урожай огурцов, пишет ресурс Ukrmedia. Это болезнь проявляется так: на листьях кустов возникают округлые пятна белого цвета. Опытные огородники советуют бороться с мучнистой росой с помощью самодельного раствора, в состав которого входит простой ингредиент – пищевая сода.

Так, самодельное удобрение поможет предотвратить болезнь или избавиться от нее, что сохранит урожай огурцов. Как приготовить подкормку с содой для огурцов, чтобы те не болели мучнистой росой:

  • Погасить 2 столовые ложки соды кипятком, подождать, пока пройдет реакция, и вылить воду в 10-литровое ведро.
  • Наполнить его водой до краев.
  • Добавить 50 г хозяйственного мыла, оно должно полностью раствориться.
  • В 10 л теплой воды развести 2 столовые ложки соды и растворить.
  • Все перемешать и дать остыть до комнатной температуры.

Опытные огородники рекомендуют опрыскивать этой смесью огурцы со всех сторон, особенно с тыльной, в пасмурную погоду или вечером после заката. Так вы избежите ожогов. Повторять манипуляцию нужно каждые 10-14 дней.

Ранее "Телеграф" рассказывал, зачем дачники подкармливают огурцы рисом.

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#Огурцы #Огород