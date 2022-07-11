Простое удобрение спасет огурцы от одной распространенной болезни: совет опытных огородников

Чтобы огурцы не болели, используйте одно подручное средство

Те, кто выращивают овощные культуры на своем участке, нередко сталкиваются с такой неприятностью, как болезни у растений. В частности, огурцы чаще всего страдают от мучнистой росы. К счастью, с болячкой можно легко справиться, при этом вам не потребуются агрессивные химикаты.

Как передает "Телеграф", о средстве против мучнистой росы, которое спасет ваш урожай огурцов, пишет ресурс Ukrmedia. Это болезнь проявляется так: на листьях кустов возникают округлые пятна белого цвета. Опытные огородники советуют бороться с мучнистой росой с помощью самодельного раствора, в состав которого входит простой ингредиент – пищевая сода.

Так, самодельное удобрение поможет предотвратить болезнь или избавиться от нее, что сохранит урожай огурцов. Как приготовить подкормку с содой для огурцов, чтобы те не болели мучнистой росой:

Погасить 2 столовые ложки соды кипятком, подождать, пока пройдет реакция, и вылить воду в 10-литровое ведро.

Наполнить его водой до краев.

Добавить 50 г хозяйственного мыла, оно должно полностью раствориться.

В 10 л теплой воды развести 2 столовые ложки соды и растворить.

Все перемешать и дать остыть до комнатной температуры.

Опытные огородники рекомендуют опрыскивать этой смесью огурцы со всех сторон, особенно с тыльной, в пасмурную погоду или вечером после заката. Так вы избежите ожогов. Повторять манипуляцию нужно каждые 10-14 дней.

Ранее "Телеграф" рассказывал, зачем дачники подкармливают огурцы рисом.