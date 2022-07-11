Просте добриво врятує огірки від однієї поширеної хвороби: порада досвідчених городників

Щоб огірки не хворіли, використовуйте один підручний засіб

Ті, хто вирощують овочі на своїй ділянці, нерідко стикаються з такою неприємністю, як хвороби у рослин. Зокрема, огірки найчастіше страждають від борошнистої роси. На щастя, з болячкою можна легко впоратися, при цьому вам не потрібні агресивні хімікати.

Як передає "Телеграф", про засіб проти борошнистої роси, який врятує ваш урожай огірків, пише ресурс Ukrmedia. Ця хвороба проявляється так: на листі кущів виникають округлі плями білого кольору. Досвідчені городники радять боротися з борошнистою росою за допомогою саморобного розчину, до складу якого входить простий інгредієнт – харчова сода.

Так, саморобне добриво допоможе запобігти хворобі або позбутися її, що збереже врожай огірків. Як приготувати підживлення з содою для огірків, щоб ті не хворіли на борошнисту росу:

Погасити 2 столові ложки соди окропом, почекати, доки пройде реакція, і вилити воду в 10-літрове відро.

Наповнити його водою до країв.

Додати 50 г господарського мила, воно має повністю розчинитись.

У 10 л теплої води розвести 2 столові ложки соди та розчинити.

Все перемішати і дати охолонути до кімнатної температури.

Досвідчені городники рекомендують обприскувати цією сумішшю огірки з усіх боків, особливо з тильної, у похмуру погоду або ввечері після заходу сонця. Так ви уникнете опіків. Повторювати маніпуляцію потрібно кожні 10-14 днів.

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