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Жовтіють і всихають листя капусти: чому це відбувається і як вирішити проблему

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Листя капусти пожовтіло і сохне — що робити
Листя капусти пожовтіло і сохне — що робити

Розповідаємо, як виростити соковиту капусту без вад

Щоб виростити здорову капусту, доведеться неабияк постаратися, навіть попри те, що цей овоч вважається невибагливою культурою. Раніше ми писали, як уникнути розтріскування капусти, а тепер розповідаємо про причини пожовтіння та всихання листя капусти.

Чому це відбувається і як вирішити проблему, пише belnovosti. Причинами можуть бути нестача води, дефіцит кальцію, шкідники.

  • Дефіцит вологи. Качанам потрібен полив не менше 2 разів на 7 днів (по 3-4 л на одиницю). Причому лити можна шляхом дощування.
  • Дефіцит кальцію. Щоб цього уникнути, досвідчені городники удобрюють землю сірчанокислим калієм (10-15 г на кв. м) і добре проливають гряди водою.
  • Комахи. Уважно розгляньте кореневу частину качана і ґрунт у лунці, висмикнувши одну рослину із землі. Там можна помітити сліди життєдіяльності капустянки, личинок хруща, дроту, нематод. Обробка оцтом добре допомагає боротися з комахами.

Як позбутися комах на городі — рецепт розчину

Знадобиться 1 гранована склянка 9% столового оцту (200 мл) та відро води (10 л). Розчином робимо обприскування листя капусти по верху та низу, а також поливаємо під корінь. Обробка проводиться 4 рази за сезон з інтервалом не менше тижня.

Раніше "Телеграф" писав, яких помилок припускається дачник, якщо листя капусти жовтіє.

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