Більше шкоди, ніж користі: які рослини категорично не можна удобрювати золою

Насправді, зола не є універсальним добривом.

Деревна зола — це один із найкращих помічників для кожного городника. Це відмінне, і що важливе натуральне фосфорно-калійне добриво. У цьому підживленні міститься багато корисних мікроелементів, необхідних для правильного зростання та розвитку овочевих культур. Проте не всім рослин зола піде на користь.

Попри те, що зола відмінно стимулює зростання коренів та сприяє розвитку надземної частини рослин, а також покращує цвітіння, вона корисна не для всіх рослин. Оскільки це ще й вапняне добриво, ці культури краще не удобрювати, пише prostoway.

Які рослини не можна удобрювати золою

Оскільки попіл знижує кислотність ґрунту, його не можна використовувати як підживлення для рослин, які добре ростуть у кислому ґрунті. Отже, попіл не підходить для наступних культур:

кріп;

редис;

щавель;

петрушка;

кавун;

чорниця;

лохина.

Раніше "Телеграф" розповідав, як удобрювати золою капусту.