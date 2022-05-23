Чи можна золою посипати полуницю: відповідь вас здивує

Зловживати такою підгодівлею не варто.

Деревна зола — це частий помічник у багатьох садівників та городників. А все тому, що це відмінне добриво для багатьох городніх рослин, адже у золі міститься багато корисних мікроелементів. І для полуниці — це також є чудовим підживленням.

Про корисні властивості деревної золи, а також про те, як правильно нею удобрювати кущі полуниці, пише belnovosti.

Як удобрювати полуницю золою

Зола – це калійно-фосфорно-вапняне добриво з комплексом мікроелементів. Таке підживлення відмінно насичує як рослину, так і ґрунт корисними речовинами. Мало того, зола може запобігти появі деяких шкідників. А фосфор та калій від деревної золи відмінно підходить для підгодівлі кущів полуниці.

Для підживлення кущів змішайте одну склянку деревної золи в 10 літрах води та полийте рослини під корінь. Зазначимо, що полив потрібно проводити дуже обережно, щоб не зачепити пелюстки.

Ефект від добрива приголомшливий: кущі будуть більш здоровими та стійкими до хвороб, принесуть більше квітконосів, а ягоди стануть більшими, соковитішими та ароматнішими.

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