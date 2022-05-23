Можно ли золой посыпать клубнику: ответ вас удивит

Злоупотреблять такой подкормкой не стоит.

Древесная зола — это частный помощник у многих садоводом и огородников. А все потому, что это отличное удобрение для многих огородных растений, ведь в золе содержится много полезных микроэлементов. И для клубней клубники — это также является отличной подкормкой.

О полезных свойствах древесной золы, а также о том, как правильно ею удобрять кусты клубники, пишет belnovosti.

Как удобрять клубнику золой

Зола – это калийно-фосфорно-известковое удобрение, с комплексом микроэлементов. Такая подкормка отлично насыщает как растение, так и грунт полезными веществами. Более того, зола может предотвратить и появление некоторых вредителей. А фосфор и калий от древесной золы отлично подходит для подкормки клубники.

Для подкормки кустов смешайте один стакан древесной золы в 10 литрах воды и полейте растения под корень. Отметим, что полив нужно проводить очень аккуратно, чтобы не задеть лепестки.

Эффект от удобрения потрясающий: клубни будут более здоровыми и устойчивыми к болезням, принесут больше цветоносов, а ягоды станут более крупными, сочными и ароматными.

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