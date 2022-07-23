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Чим удобрити моркву у липні, щоб отримати врожай у 2 рази більше

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Корисне підживлення для моркви
Корисне підживлення для моркви

Без добрив великий урожай моркви зібрати буде набагато складніше.

Морква — це досить невибаглива культура, однак і вона вимагає певного догляду: правильного поливу, своєчасного підживлення, а також важливо уберегти овочі від шкідників та захищати їх від гнилі. Чим підгодовувати моркву, щоби збільшити її врожайність — читайте далі.

Варто відзначити, що моркву достатньо підгодувати лише один раз за сезон, проте робити це потрібно в правильний час і правильним засобом. Як повідомляє видання belnovosti, найбільш вдалий час для цієї процедури — саме середина літа, тобто липень.

Чим підгодовувати моркву у липні

  • Перше місце серед добрив — підживлення золою. Як приготувати – у 10 літрах води розвести 3 склянки золи.
  • Також корисне підживлення — розчин з кропиви. Однак, щоб приготувати таке добриво, потрібно два тижні. Кропиву залийте водою, і залиште наполягати на 2 тижні. Після літр концентрату розбавте в 10 л води і можна поливати.
  • Ще одне добриво — підживлення на основі бур’янів. Подрібнені трави залийте 10 л води і залиште на сонячному місці під щільно закритою кришкою на тиждень. Перед поливом рідину потрібно процідити.

Додамо, що моркву можна виростити в пакетах — це заощадить місце на городі.

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#Морква #Город #Добриво