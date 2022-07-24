Як прискорити дозрівання томатів: спосіб, що дає 100% результат

Аби томати швидше порадували смачним урожаєм, допоможуть ці лайфхаки.

За допомогою якісного підживлення можна не тільки захистити помідори від різних шкідників та додати їм солодощі, але й прискорити період їхнього плодоношення та дозрівання. Тому, щоб виростити соковиті, великі та смачні плоди, доведеться трохи "попітніти".

Щоб томати швидше виросли, налилися та дозріли, потрібно знати кілька хитрощів, які допоможуть томатам у прискореному темпі дійти "до кондиції", пише belnovosti. Ви шкодуватимете, якщо не будете так робити.

Що робити, щоб томати дозрівали швидше

Для швидкого дозрівання помідорів потрібно заздалегідь позбутися пасинків і видалити нижнє листя. Зробити це потрібно до утворення перших зав’язей. Але важливо пам’ятати, що не можна видаляти все листя відразу. У високих томатів потрібно відщипувати верхівку над останнім пензлем так, щоб залишався один верхній лист.

Не завадить обприскування томатів слабким сольовим розчином. Для приготування в 5 л води потрібно змішати 50 г солі, попередньо розчинивши її в склянці теплої води. Важливо! Обприскувати потрібно лише плоди, а листя та кущі не потрібно.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим удобрювати помідори в липні, щоби плоди росли швидше і ставали великими.