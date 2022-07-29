Яблука та груші будуть рости швидше: чим удобрювати плодові дерева у серпні

Розповідаємо про обов’язкові підживлення літніх, осінніх та зимових сортів

Щоб яблуні та груші давали багатий урожай, потрібно їх правильно удобрювати. Про користь азотних підживлень для цих плодових дерев ми писали раніше.

Досвідчені садівники наполягають на проведенні обов’язкового підживлення яблуні та груші у серпні, пише belnovosti. Чим і для чого потрібно підгодовувати садові дерева літніх, осінніх та зимових сортів наприкінці літа?

Осінні та зимові сорти

Яблуні та груші наприкінці літа переживають активний процес дозрівання плодів. Потребують підживлення і ті дерева, з яких урожай вже зібраний. Після збирання врожаю варто провести обробку фунгіцидами та інсектицидами. Це забезпечить захист від шкідників та грибкових хвороб.

Літні сорти

Для підтримки кореневої системи слід внести фосфор, а от азотовмісні добрива восени не потрібні зовсім. Хлористий калій потрібно виключити, якщо по сусідству ростуть вишня, слива та інші кісточкові. Наприкінці серпня корисним буде підживлення яблуні та груші суперфосфатом та сульфатом калію (на 10 літрів води розводять по 1,5 ст. л. добрива).

Корисними будуть розчини на основі деревної золи (500 г золи на 10 літрів води) або розсипати її в сухому вигляді.

Якщо літо було холодним або дерево постраждало від хвороб та шкідників, необхідно провести ще й позакореневе підживлення – комплексні добрива без азоту. Можна додати гумат калію. Обприскування проводять увечері або у похмуру суху погоду.

Раніше "Телеграф" писав, які рослини шкодять урожаю яблук та груш.