Яблоки и груши будут расти быстрее: чем удобрять плодовые деревья в августе

Рассказываем об обязательных подкормках летних, осенних и зимних сортов

Чтобы яблони и груши давали богатый урожай, нужно их правильно удобрять. О пользе азотных подкормок для этих плодовых деревьев мы писали ранее.

Опытные садоводы настаивают на проведении обязательной подкормки яблони и груши в августе, пишет belnovosti. Чем и для чего нужно подкармливать садовые деревья летних, осенних и зимних сортов в конце лета?

Осенние и зимние сорта

Яблони и груши в конце лета переживают активный процесс созревания плодов. Нуждаются в подкормке и те деревья, с которых урожай уже собран. После уборки урожая стоит провести обработку фунгицидами и инсектицидами. Это обеспечит защиту от вредителей и грибковых болезней.

Летние сорта

Для поддержки корневой системы следует внести фосфор, а вот азотсодержащие удобрения осенью не нужны вовсе. Хлористый калий нужно исключить, если по соседству растут вишня, слива и другие косточковые. В конце августа полезна будет подкормка яблони и груши суперфосфатом и сульфатом калия (на 10 литров воды разводят по 1,5 ст. л. удобрения).

Полезными будут растворы на основе древесной золы (500 граммов золы на 10 литров воды) или рассыпать ее в сухом виде.

Если лето было холодным или дерево пострадало от болезней и вредителей, необходимо провести еще и внекорневую подкормку — комплексные удобрения без азота. Можно добавить гумат калия. Опрыскивание проводят вечером или в пасмурную сухую погоду.

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