Чому кабачки та огірки ростуть у формі груші: овочам не вистачає важливих елементів

Неправильна форма овочів свідчить про дефіцит корисних речовин.

Часто буває так, що огірки ростуть не рівними і красивими, а скручуються в гачок, про причини чого ми вже писали раніше, або ж у формі лампочки чи груші. Саме про причини такої "поведінки" огірків та кабачків ми й розповімо далі.

Як повідомляє belnovosti, зміна форми овочів свідчить про нестачу корисних мінералів та речовин. Тому якщо ви помітили, що огірки або кабачки починають набувати такої форми, терміново вживайте заходів.

Чому огірки та кабачки ростуть у формі груші

Основна причина – це дефіцит калію.

Однак якщо ви впевнені, що збалансовано підживлюєте свої рослини, але плоди все одно ростуть у формі лампочки, то це означає, що причина у ґрунті, а саме у її підвищеній кислотності. Кислий ґрунт дуже погано засвоює калій.

Що робити, щоб огірки та кабачки росли рівними

Розкисліть ґрунт — внесіть будь-яке добриво, яке допоможе: доломітове борошно, деревна зола або крейда. А щоб уникнути такої проблеми надалі, бажано перед посадками перевіряти кислотність ґрунту.

Раніше "Телеграф" писав, чим не можна підгодовувати огірки, коли з’явилися перші плоди.