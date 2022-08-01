Почему кабачки и огурцы растут в форме груши: овощам не хватает важных элементов

Неправильная форма овоща указывает на дефицит нужных веществ.

Часто бывает так, что огурцы растут не ровными и красивыми, а скручиваются в крючок, о причинах чего мы уже писали ранее, или же в форме лампочки или груши. Именно о причинах такого "поведения" огурцов и кабачков мы и расскажем далее.

Как сообщает belnovosti, изменение формы овоща свидетельствует о нехватке полезных минералов и веществ. Поэтому если вы заметили, что огурцы или кабачки начинают приобретать такую форму, срочно принимайте меры.

Почему огурцы и кабачки растут в форме груши

Основная причина — это дефицит калия.

Однако если вы уверены, что сбалансированно подкармливаете свои растения, но плоды все равно растут в форме лампочки, то это значит, что причина в почве, а именно в ее повышенной кислотности. Кислая почва очень плохо усваивает калий.

Что делать, чтобы огурцы и кабачки росли ровными

Раскислите почву — внесите любое удобрение, которое в этом поможет: доломитовая мука, древесная зола или мел. А чтобы избежать такой проблемы в дальнейшем, желательно перед посадками проверять кислотность грунта.

Ранее "Телеграф" писал, чем нельзя подкармливать огурцы, когда появились первые плоды.