Як очистити решітку газової плити: ТОП-10 універсальних способів, які реально працюють

Які засоби підійдуть найкраще, щоб надійно та якісно відмити навіть найтвердіші забруднення на ґратах.

Місце, де готується їжа, має бути чистим. Від цього залежить не лише естетичний вигляд кухні, а й здоров’я всіх членів сім’ї. Однак це правило не завжди можна швидко і легко виконати, якщо йдеться про газову плиту. Доглядати ґрати, на яких щось готується, вариться, смажиться, летять бризки та жирні плями, через що постійно утворюється нагар, досить складно.

Зазвичай доводиться витрачати багато часу і сил, щоб видерти з поверхонь плити забруднення, що в’їлися. Всі ці скребки, щітки, мочалки забирають у господарок чимало фізичних та й моральних сил. Але можна значно полегшити цей процес. У своїй статті "Телеграф" відповість на запитання, як очистити решітку газової плити від бруду просто, швидко і легко, причому без серйозної хімії за допомогою підручних засобів.

Як відмити грати від жиру та нагару: популярні методи та практичні поради

Очистити решітку на газовій плиті можна доступними засобами, які знайдуться на кожній кухні

Який би спосіб ви не вибрали, дотримуйтесь обережності та техніки безпеки.

Не забувайте, що грати безпосередньо контактують з вогнем, а значить, на ній не повинні залишатися використовувані засоби та частки мочалок. По-перше, при згорянні вони можуть смердіти, а по-друге, нагріваючись, засоби для чищення можуть вступати в хімічну реакцію.

Також пам’ятайте про шкіру рук і намагайтеся її захищати від негативного впливу мийних засобів та гарячої води.

Найефективніший і найшвидший спосіб очищення решітки від бруду

Розігрітий нагар і забруднення відчищаються з ґрат газової плити легше, ніж охололі

Ви дуже спростите собі життя і заощадите масу часу на прибирання та наведення чистоти на кухні, якщо займетеся очищенням решітки газової плити відразу після її використання. А ще краще зробити це прямо під час приготування їжі.

Не лінуйтеся і не відкладайте очищення потім, навіть якщо ви втомилися. Майте на увазі, що свіжі бризки жиру, соусу, бульйону або крему видаляються з варильної поверхні набагато простіше і швидше, ніж остиглі плями і нагар, що в’ївся в решітку.

Прибрати жир, що бризнув зі сковороди або сотейника, можна навіть паперовими серветками. Але тільки будьте дуже обережні з вогнем! Краще все-таки трохи почекати, поки грати не охолоне до комфортної температури, щоб не обпектися і не вчинити в будинку пожежу, а потім протерти її серветкою або губкою з мийний засобом.

Як відмити решітку газової плити простою водою

Відмити решітку від забруднень можна просто та ефективно гарячою водою

Іноді бувають ситуації, коли навіть немає потреби мити ґрати з використанням якихось серйозних мийних засобів. Досить просто занурити конфорки і решітку в місткість з гарячою водою або полити все окропом так, щоб він повністю покрив конструкцію. Залишити на 20-30 хвилин, поки грати не відкисне і не охолоне, а потім стерти жир і бруд серветкою.

Як прибрати нагар з ґрат за допомогою соди

Сода відмінно бореться з будь-якими забрудненнями у вигляді застарілого жиру та нагару

Звичайна харчова сода годиться не тільки для випікання та шипучих напоїв. Іноді вона здатна творити справжні дива і може впоратися навіть із найбруднішими місцями, у тому числі – нагаром на ґратах та лозинах газової плити.

Щоб видалити забруднений бруд з решітки, трохи зволожте кухонну губку, точніше — її жорстку сторону, рясно посипте її порошком соди і добре протріть решітки, що забруднилися. Сода є чудовою абразивною речовиною і може навіть подряпати гладкі глянсові поверхні плити. А ось для чавунних ґрат із шаром нагару це нестрашно.

Також можна зробити кашку, розбавивши соду невеликою кількістю води. Нанесіть її на брудне місце, густо змастіть і залиште на 10-20 хвилин відкисати, а потім весь наліт, бруд та липкий жир легко відійдуть під мочалкою.

Як очистити решітку газової плити оцтом

Посилити очищувальну дію соди допоможе звичайний оцет. Ця парочка часто працює разом, видаляє за допомогою бурхливої хімічної реакції найбезнадійніші плями і змушує сяяти оновлене кухонне начиння.

Якщо бруд вже засох, змішайте соду з невеликою кількістю оцту і швидко обробіть решітки на газовій плиті. Зачекайте, поки пройде хімічна реакція, і порошок перестане пінитися. Потім помийте грати і витріть насухо серветкою.

Як видалити весь бруд з ґрат газової плити господарським милом

Перед тим, як відмити грати від забруднень, мило бажано подрібнити та повністю розчинити

З жиром, брудом і пригарками на решітках і конфорках досить легко може поборотися розчин звичайного господарського мила. Цей засіб взагалі завжди добре справляється з різними видами забруднень. Тільки для того, щоб воно дійсно добре працювало, потрібно почекати деякий час – бруд повинен розчинитись.

Для початку натріть на дрібній тертці невеликий шматочок мила. Потім розведіть його гарячою водою і трохи потримайте, щоб мило повністю розтануло. Далі замочіть у розчині брудні решітки та інші деталі газової плити, залиште їх на 1-2 години, щоб жир з усіма забрудненнями відмок. І, нарешті, потріть решітку мочалкою і промийте у звичайній воді.

Як упорядкувати грати газової плити лимонною кислотою

Кислота непогано роз’їдає навіть застарілий бруд і нагар, що в’ївся. Замість оцту можна використовувати лимонну кислоту.

У широку місткість, в яку повністю поміститься решітка, залийте два літри гарячої води. Додайте у воду 6-7 столових ложок лимонної кислоти та розмішайте до повного розчинення. Помістіть в місткість із розчином решітку газової плити, можна разом із конфорками, накрийте кришкою, щоб усі деталі добре пропарилися, і залиште на одну годину. Після цього грати помийте ганчіркою або губкою з додаванням невеликої кількості мийного засобу для посуду.

Ефективний метод боротьби з нагаром за допомогою нашатирю

Виявляйте особливу обережність під час роботи з нашатирним спиртом

Для такого кардинального способу чищення візьміть великий пакет для сміття, щоб у нього помістилися грати з газової плити. Перевірте пакет на герметичність — в ньому не повинно бути навіть найменших дірочок. Якщо він тонкий, то для надійності краще взяти два пакети — раптом один порветься.

А ще вам знадобиться лікарський препарат — розчин аміаку або нашатирний спирт. Його можна купити в аптеці, і він коштує недорого.

Попереджаємо відразу: нашатирний спирт має дуже сильний та різкий аміачний запах, не можна вдихати його пари, щоб не отруїтися. А тому працювати з ним потрібно або в приміщенні, що добре провітрюється, або взагалі на вулиці, в крайньому разі — на балконі. А ще надягніть гумові рукавички, щоб поберегти руки. Зате цей засіб відмінно відчищає сліди жиру та застарілого нагару на ґратах.

Якщо ж вам складно витримати їдкий нашатирний запах, ви можете використовувати м’якіший і щадний варіант — нашатирно-анісові краплі. Але майте на увазі, що тоді і дія цього засобу на ґрати буде менш сильною.

Зніміть решітки з газової плити та помістіть їх у сміттєвий пакет. Влийте в нього пляшечку нашатирного спирту, щільно зав’яжіть пакет і залиште на 6-8 годин, а краще на ніч. Потім відкрийте пакет і дістаньте з нього решітки (не забудьте одягти гумові рукавички). Ополосніть відмоклі в нашатирі решітки теплою водою. А потім губкою відмийте весь бруд, жир і нагар — вони легко відійдуть.

Як можна чистити решітку перекисом водню

Перекис добре відчищає навіть найбрудніші поверхні

Перекис водню в поєднанні з содою — ще один з дієвих методів порятунку від нагару на ґратах.

Щоб очистити метал від жиру та бруду, візьміть дві столові ложки соди і додайте перекис водню так, щоб вийшла суміш із консистенцією густої сметани. Нанесіть цю суміш на ґрати, рясно змастіть усі куточки та залиште на 20-30 хвилин. Потім добре промийте решітку під водою.

Як почистити решітку на газовій плиті гірчицею

Гірчичний порошок – цілком безпечний, а головне – абсолютно екологічний засіб, який добре розчиняє жировий наліт та бруд із кухонних поверхонь. Він також може допомогти в процесі очищення ґрат від нагару.

Змішайте суху гірчицю із теплою водою до консистенції рідкої кашки. Нанесіть отриману суміш на лозини і залиште на 1-2 години. Потім змийте все вологою губкою.

Як видалити забруднення з ґрат меланіновою губкою

Обов’язково видаліть усі частинки меланінової губки, щоб вони не потрапили у вогонь.

Проблему брудних решіток і нагару, що налип, допоможе вирішити меланінова губка. Вона виготовлена з особливого матеріалу – спресованих кристалів, отриманих в результаті сполуки ціанурхлориду та аміаку. Коштом цього основа з меламіну пориста, як мочалка, але набагато грубіша і жорсткіша, ніж звичайний поролон.

Перед тим, як очистити грати плити меламіном, надягніть гумові рукавички – це захистить вашу шкіру від дрібних частинок, які з’являються під час роботи з такою мочалкою.

Злегка змочіть губку у воді – так утворюється трохи піни, яка полегшить тертя. Добре, що меланінова губка не вимагає використання мийних засобів. Тим більше не потрібно додавати засоби, що містять хлор, щоб не спровокувати небезпечну хімічну реакцію.

Мокрим гумкою добре потріть забруднену поверхню ґрат. У процесі такого чищення зв’язки між частинками бруду та матеріалом основи руйнуються, а пористі меламінові волокна повністю вбирають ці забруднення.

Перевага такого чищення в тому, що губка добре вбирає рідину і не залишає після миття жодних розлучень чи слідів. Після закінчення роботи з очищеної поверхні ретельно змийте залишки бруду та видаліть частинки губки. Не забувайте, що грати зазнають вогню, і важливо, щоб частки меламіну не потрапили в полум’я.

Раніше "Телеграф" ділився з вами хитрістю досвідчених домогосподарок, як можна відмити плиту від жиру без хімії, не використовуючи ні грама засобу. А ще дізнайтеся, як легко та ефективно відмити жирний посуд у холодній воді.