Як встановити буржуйку на дачі власноруч просто, надійно та безпечно

Буржуйка на дачі зробить ваш відпочинок теплим і затишним, але важливо провести всі монтажні роботи грамотно та з урахуванням правил пожежної безпеки.

З приходом холодів багато людей прагнуть утеплити своє житло. Заміський будинок – не виняток. Зазвичай дача передбачає літню гостинність, але й під час візитів у міжсезоння, а також узимку, набагато приємніше перебувати у теплому приміщенні.

Одним із способів обігріву невеликого будиночка є буржуйка. Що це за вид опалення, які у нього переваги та недоліки, як встановити піч на дачі, які головні вимоги та правила слід врахувати, вам розповість "Телеграф".

Що являє собою пічка буржуйка

Буржуйка – це металева піч доволі популярна для опалення невеликих приміщень за рахунок простоти експлуатації, економічності та зручності. Популярна чавунна буржуйка, але також піч може бути зроблена з нержавіючої сталі.

Її конструкція являє собою невеликий циліндричний або прямокутний ящик на ніжках, із дверцятами і відсіком для палива, а також зольною скринькою, куди ссипається відпрацьований шлак. Ще у буржуйки має бути труба, через яку відбувається процес відведення диму з дому назовні.

Ця крихітна пічка — найчастіше оптимальне рішення для опалення невеликої сезонної дачі, де немає централізованого опалення, не підведений газ, зате є можливість запастися дровами. У середньому, буржуйка може обігріти приміщення до 60 квадратних метрів.

Переваги та недоліки буржуйки

Буржуйка має багато плюсів і мінусів. Вам вибирати, наскільки вона підходить для вашого випадку.

Переваги буржуйки

Економічність. Піч працює на будь-яких дровах, тирсі, трісках.

Можливість готувати їжу. На варильній поверхні буржуйки можна розташовувати каструлі.

Мобільність. Пічку доволі легко переносити та транспортувати.

Простота експлуатації.

Швидкий розігрів.

Велика кількість тепла.

Довговічність та надійність.

Недоліки буржуйки

Відносно невелика площа нагріву.

Повільне охолодження. Тепло чавунної печі тримається довго, але не дає змоги швидко очистити зольник.

Специфічний запах горіння у приміщенні.

Ризик отруєння чадним газом.

Правила техніки безпеки потребують постійного контролю за роботою печі.

Установка пічки буржуйки в дачний будинок: підготовчі роботи

До встановлення буржуйки в садовому будиночку важливим є вибір місця. Тепло від печі має доходити до всіх житлових приміщень. При монтажі буржуйки важливо враховувати зручність для мешканців. Якщо встановити піч біля коридорів або на проході, то великий ризик отримання опіків. Водночас важливо постійно контролювати вогонь та не залишати піч без нагляду.

Піч потрібно правильно встановити. Вона має стояти на відстані 50 см від усіх поверхонь та предметів. А для збереження стінок потрібно придбати екран. Конструкція екрана, що рекомендується, складається із нержавіючої сталі і мінералізованої вати, азбестового чи базальтового картону. Між ним та корпусом печі потрібно залишити зазор.

Підлога має бути рівною. Підлогове покриття допустиме з бетону, каменю, цегли, керамічної плитки. Правила пожежної безпеки забороняють дощату підлогу, паркет, ламінат, ковролін, пластик, лінолеум – встановити піч на них не можна. Справа в тому, що її ніжки зроблені з металу і нагріваються до високої температури. Отже, існує ризик пожежі через перегрівання покриття для підлоги. Відстань від буржуйки до горючого підлогового покриття має становити не менше 50 см.

Установка труби передбачає можливість її виведення на дах через стіну або через вікно. Отже, слід передбачити варіанти отворів під димар потрібного діаметра. Якщо дача одноповерхова, логічно вивести трубу через дах. У двоповерховому будинку більш практичним буде монтаж буржуйки із виведенням труби через стіну. Якщо задіяти вікно – це більш економний варіант, проте від більшої частини денного світла доведеться відмовитись.

Установка буржуйки на дачі: основні правила майбутньої роботи

Фундамент для печі буржуйки

Перед тим, як встановити піч буржуйку, потрібно зробити фундамент під можливим місцем монтажу. Якщо в будинку неоднорідне покриття, слід видалити горючі матеріали та викласти подіум під буржуйку, наприклад, із клінкерної цегли або каменю. А верх можна оформити товстою керамічною плиткою.

Обробка стін для встановлення буржуйки

Для збереження стін від перегріву та можливої зміни кольору потрібно встановити захисний екран, який можна купити у готовому вигляді або зробити в будинку власноруч. Для цього беруть азбестовий картон завтовшки від 1 см. Його фіксують на металевий лист і закріплюють так, щоб повітряний простір між буржуйкою та екраном становив 3-4 см. Це допоможе циркуляції нагрітого повітря та стане додатковим захистом.

Вибір типу виведення труби

Підключення труби. Її краще робити розбірною, щоб згодом було легше чистити і ремонтувати. Допустимі матеріали для димовідвідної труби буржуйки – метал або кераміка. Перше кріплення проводиться до патрубка на корпусі котла, а потім приєднуються наступні елементи. Важливо, щоб кріплення були надійними і не пропускали дим у приміщення, щоб забезпечити найвищий рівень безпеки.

Правильність складання димоходу

Виведення димоходу здійснюється через стіну чи дах. Висота димаря має бути не менше 5 м від котла. Взагалі труба має бути вертикальною, проте допускається використання кутів з нахилом не більше 45 градусів, щоб не знижувати ККД буржуйки. При виведенні труби через стіну не потрібно порушувати цілісність перекриття та даху. Однак через вигин значно зменшується тяга, а димар швидше забруднюється кіптявою і сажею. Отвір для виходу робиться на 20 см більше за діаметр труби. В отвір встановлюється прохідний стакан, в який виводиться труба, а всі елементи фіксуються вогнетривким герметиком, щоб ізолювати місця торкання димоходу до дерев’яних та інших пожежонебезпечних поверхонь. Зовні трубу ховають в утеплювач та покривають бітумною смолою. Вгорі кріпиться дефлектор, який оберігає буржуйку від сміття, опадів та підвищує тягу.

Перевірка конструкції

Щоб дізнатися, наскільки правильно ви зробили монтаж печі, як працює пристрій, і чи все гаразд, потрібно завантажити та запалити буржуйку. Простежте, чи не просочується дим у приміщення. У перші дні після встановлення буржуйки допустимо технічний запах, а також запах від дров, що палають, але згодом він повинен пропасти. Також слід проконтролювати процес відведення диму на вулиці. Якщо він не йде ніде вздовж труби, крім самого верху, то ви все зробили правильно.

Раніше "Телеграф" давав поради та рекомендації, як вибрати обігрівач на дачу. А ще розповідав, як не замерзнути на вулиці.