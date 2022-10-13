Як правильно зберігати питну воду, щоб вона довше не псувалася

Тримати запас води в будинку не складно, але слід знати, в якому посуді та за яких умов.

У нинішніх непростих умовах, коли можливі перебої з харчуванням та водою, важливо робити запаси. При цьому вода має не менше, а набагато більше значення для людини, ніж їжа.

А тому важливо зробити деякий запас цієї цілющої вологи, а потім періодично її оновлювати. Тривале зберігання води має свої нюанси, тому що навіть у водопровідній воді живуть організми, а отже там є чому псуватися. І за неналежних умов вода може набути неприємного запаху, помутніти, зацвісти. Як правильно зберігати великий запас води вам розповість "Телеграф".

Правила зберігання питної води

Вода, яку ви планується довго зберігати, не повинна бути хлорованою або мати у своєму складі якісь домішки.

Оскільки у більшості будинків вода береться з крана, її слід підготувати, перш ніж ставити на довгий час. Наберіть воду з водопроводу у незакриту емальовану або скляну тару та залиште на ніч – за цей час із неї вивітриться хлор.

Бажано наливати воду до країв, щоб між кромкою та кришкою не залишалося повітряного простору.

Після цього ємність із водою можна накрити кришкою та відправити на довге збереження у темне та прохолодне місце. Температура не має перевищувати 30°С.

Кип’ячену воду зберігають в емальованому посуді у накритому вигляді.

У якій тарі можна зберігати воду

Оптимальний варіант для тривалого зберігання води – це скляна ємність. Якщо її герметично закрити, вода зможе простояти в ній протягом двох років і залишитися незіпсованою.

Керамічна або глиняна ємність, металева бочка або каністра також підходять для зберігання води. Бажано, щоб така тара мала із внутрішнього боку емальоване покриття – воно не окислюється під час взаємодії з водою.

А ось пластикові пляшки, незважаючи на їхню зручність, можна використовувати з обережністю лише для нетривалого зберігання води, не більше шести місяців. При цьому використовувати харчовий пластик, наприклад, РЕТ-пляшки. Неякісний пластик може виділяти небезпечні для здоров’я речовини.

До речі, передбачте варіанти зберігання води різних об'ємів: для великої витрати та для разового використання. Щоб не довелося заради ковтка відкривати цілу каністру.

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