Правильно організована домашня бібліотека є запорукою вашого комфорту

За словами Цицерона, якщо у вас є бібліотека і сад — ви маєте все необхідне. Хоча хтось може стверджувати, що існують більш прозаїчні потреби, які необхідно задовольнити, перш ніж бібліотека чи сад стануть пріоритетом. Та якщо ви мрієте про простір, де ви зможете втекти зі світу та реальності, хоча б на декілька вечорів — ми допоможемо вам у цьому. Сьогодні "Телеграф" підготував деякі поради, що зможуть наблизити вас до створення особистої книгозбірні. Іноді домашні бібліотеки можуть здатися старомодним, однак немає причин, через які ви не можете облаштувати такий куточок у власному будинку.

Те, що відрізняє бібліотеку від випадкової купи книг

Важливий компонент у формуванні бібліотеки полягає в особистому затишку. Вона не обов’язково мусить містити в собі величезну колекцію. Головним є те, що домашня бібліотека обслуговує одного вас — тобто ви є і читачем, і бібліотекарем. Це значить, що ваша бібліотека обіцяє бути неповторною. Вона не буде виглядати так, як будь-яка інша.

Зрештою, кінцевий результат облаштованого простору, повинен задовольняти ваші почуття. Приємним усвідомленням є те, що ви неодмінно будете повертатися туди, де з задоволенням проведете декілька годин поспіль за цікавою книжкою.

В чому полягає інвентаризація особистої читальні

Домашня бібліотека має свої цінні сенси. Вона слугує сховищем для спогадів, у тому числі особистих. Навіть прочитані книги все ще мають для вас певну цінність. Подумайте про те, що книги які ви купували протягом багатьох років, можуть розповісти вам про ваші наявні або давні читацькі смаки. Перебравши старі колекції, ви зрозумієте, коли ви переросли або відійшли від окремих книг та усвідомите, які теми дослідили б ретельніше. Аналіз стає інструментом, який дає змогу знайти нові ідеї, подив, розраду, натхнення.

Можливо щось з переглянутого ви захочете перечитати. В будь-якому випадку знайте, що не обов'язково зберігати те, що вам більше не потрібно. Закінчивши сортування, визначте, що хотіли б зберегти, а що пожертвувати. Сьогодні існує безліч благодійних фондів, куди ви можете віднести книги. З непоганих ідей є віддавати російські книжки на переробку, а виручені кошти відправляти на українську армію. Пам’ятайте, як поводяться окупанти з нашими книжками.

"Мабуть, сама по собі "бібліотека" вже екстремізм з точки зору росіян. Як і освіта", – зазначив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Принцип впорядкування і поповнення особистої бібліотеки

А зараз найцікавіше: створіть принцип, за яким хочете облаштувати бібліотеку. Це можна робити за розмірами, кольорами, роком видання, темами, видавництвами, алфавітом, хронологією плану прочитання, емоціями, особистою симпатією до книги тощо. Основною суттю є власна зручність. Прислухайтесь до своїх бажань та свого смаку, визначте власну класику.

І на останок, не забувайте поповнювати книжкові полиці новими екземплярами. Шукайте рекомендацій, але залишайте місце для випадкових відкриттів. Іноді варто ризикнути та довіритися несподіваним знахідкам. Наприклад, ви можете придбати книгу, про яку мало що знаєте. Можливо саме так, ви знайдете свого улюбленого автора, якщо ви ще не зробили цього. Не бійтеся відкриватися книжковому світу, тоді й він відкриється для вас.