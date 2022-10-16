Как навести порядок на книжных полках: топ-5 советов, что сделают это пространство комфортным

Правильно организованная домашняя библиотека является залогом вашего комфорта.

По словам Цицерона, если у вас есть библиотека и сад — у вас есть все необходимое. Хотя кто-то может утверждать, что существуют более прозаические потребности, которые необходимо удовлетворить, прежде чем библиотека или сад станут приоритетом. Но если вы мечтаете о пространстве, где вы сможете убежать из мира и реальности, хотя бы на несколько вечеров — мы поможем вам в этом. Сегодня "Телеграф" подготовил некоторые советы, которые смогут приблизить вас к созданию личной библиотеки. Иногда домашние библиотеки могут показаться старомодным, однако нет причин, по которым вы не можете обустроить такой уголок в собственном доме.

То, что отличает библиотеку от случайной кучи книг

Важный компонент в формировании библиотеки состоит в личном уюте. Она необязательно должна включать в себя огромную коллекцию. Главное то, что домашняя библиотека обслуживает одного вас — то есть вы и читатель, и библиотекарь. Это значит, что ваша библиотека обещает быть неповторимой. Она не будет выглядеть так, как любая другая.

В конце концов, конечный результат обустроенного пространства должен удовлетворять ваши чувства. Приятным осознанием является то, что вы обязательно будете возвращаться туда, где с удовольствием проведете несколько часов подряд с интересной книгой.

В чем состоит инвентаризация личной библиотеки

У домашней библиотеки есть свои ценные смыслы. Она служит хранилищем для воспоминаний, в том числе личных. Даже прочитанные книги все еще имеют для вас определенную ценность. Подумайте о том, что книги, которые вы покупали на протяжении многих лет, могут рассказать вам о ваших существующих или прошлых читательских вкусах. Перебрав старые коллекции, вы поймете, когда вы переросли или отошли от отдельных книг и осознаете, какие темы хотите тщательно исследовать. Анализ становится инструментом, позволяющим найти новые идеи, удивление, утешение, вдохновение.

Возможно, что-то из просмотренного вы захотите перечитать. В любом случае знайте, что не обязательно хранить то, что вам больше не нужно. Закончив сортировку, определите, что хотели бы сберечь, а что пожертвовать. Сегодня существует множество благотворительных фондов, куда можно отнести книги. Из неплохих идей отдавать российские книги на переработку, а вырученные средства отправлять на украинскую армию. Помните, как ведут себя оккупанты с нашими книгами.

"Видимо, сама по себе "библиотека" уже экстремизм с точки зрения россиян. Как и образование", — отметил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Принцип организации и пополнения личной библиотеки

А сейчас самое интересное: создайте принцип, по которому хотите обустроить библиотеку. Это можно делать по размерам, цветам, году издания, темам, издательствам, алфавиту, хронологии плана прочтения, эмоциям, личной симпатии к книге и т.д. Основной сутью является собственное удобство. Прислушайтесь к своим желаниям и вкусу, определите собственную классику.

И в заключение, не забывайте пополнять книжные полки новыми экземплярами. Ищите рекомендации, но оставляйте место для случайных открытий. Иногда следует рискнуть и довериться неожиданным находкам. К примеру, вы можете приобрести книгу, о которой мало что знаете. Возможно, именно так, вы найдете своего любимого автора, если вы еще не сделали этого. Не бойтесь открываться книжному миру, и тогда он откроется для вас.