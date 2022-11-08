"Мертві ор*и не гудуть": Зібров переспівав свій легендарний хіт і привів у захват соцмережі (відео)
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Трек Зіброва поповнив скарбничку українських пісень, що їдко висміюють ворога
Український співак Павло Зібров, який раніше закликав відбирати громадянство у артистів-зрадників, випустив нову версію своєї легендарної пісні "Мертві бджоли не гудуть". Тепер у ній йдеться зовсім не про комах.
Фрагмент треку "Мертві ор*и не гудуть" артист опублікував на своїй сторінці в Instagram у вівторок, 8 листопада. У коментарях схвально відреагували на музичну новинку Зіброва і не стримують слів похвали та підтримки на адресу співака.
Так, пісня отримала сучасне аранжування, але головна особливість полягає у видозміненому тексті. Замість бджіл Зібров співає про російських загарбників:
"На цім світі бий, соколе
Хай відчують нашу лють,
Мертві ор*и, мертві ор*и,
Мертві ор*и, не гудуть".
Також у треку згадується головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, який "б’є мос*аля за свободу і долю".
Слухачі позитивно оцінили новинку від артиста та розпливлись у компліментах. У коментарях користувачі пишуть:
- "Легенда"
- "Ура! Крутяк!"
- "Вам дякую за вашу творчість"
- "Не гудуть, але смердять"
- "Браво"
Окрім того, артист випустив кліп на ремікс свого хіта. У ролику він постав у образі у ролі Зібрембо, де разом із вусатими бойовими бджолами бореться з ворогами.
Раніше "Телеграф" розповідав, що Kalush Orchestra захопили мережу новим треком, записаним із польським репером. Пісня записана двома мовами та передає солідарність поляків та їх підтримку Україні у боротьбі з агресором.