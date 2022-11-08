Трек Зіброва поповнив скарбничку українських пісень, що їдко висміюють ворога

Український співак Павло Зібров, який раніше закликав відбирати громадянство у артистів-зрадників, випустив нову версію своєї легендарної пісні "Мертві бджоли не гудуть". Тепер у ній йдеться зовсім не про комах.

Фрагмент треку "Мертві ор*и не гудуть" артист опублікував на своїй сторінці в Instagram у вівторок, 8 листопада. У коментарях схвально відреагували на музичну новинку Зіброва і не стримують слів похвали та підтримки на адресу співака.

Так, пісня отримала сучасне аранжування, але головна особливість полягає у видозміненому тексті. Замість бджіл Зібров співає про російських загарбників:

"На цім світі бий, соколе

Хай відчують нашу лють,

Мертві ор*и, мертві ор*и,

Мертві ор*и, не гудуть".

Також у треку згадується головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, який "б’є мос*аля за свободу і долю".

Слухачі позитивно оцінили новинку від артиста та розпливлись у компліментах. У коментарях користувачі пишуть:

"Легенда"

"Ура! Крутяк!"

"Вам дякую за вашу творчість"

"Не гудуть, але смердять"

"Браво"

Мережа у захваті від пісні Павла Зіброва

Легендарний хіт Зіброва вдало "адаптувався" до військових реалій

Окрім того, артист випустив кліп на ремікс свого хіта. У ролику він постав у образі у ролі Зібрембо, де разом із вусатими бойовими бджолами бореться з ворогами.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Kalush Orchestra захопили мережу новим треком, записаним із польським репером. Пісня записана двома мовами та передає солідарність поляків та їх підтримку Україні у боротьбі з агресором.