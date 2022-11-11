Не допоможе навіть розмахування "ядерною палицею": відомий астролог назвав дату повної капітуляції росії

Війна затягнеться ще мінімум на рік, проте тоді перемога буде максимальною, вважає астролог.

Відомий астролог Дмитро Уранус, який раніше розповів про долю незаконно анексованого півострова Крим, спрогнозував, як і коли закінчиться війна, якщо Україна відмовляється від перемир’я на умовах росії та заморожування конфлікту, і перемагає у війні з росії.

У своєму прогнозі, опублікованому у Facebook, Уранус зазначив, що швидкої перемоги не буде, і за його підрахунками, війна затягнеться ще як мінімум на рік. Астролог зазначає, що є ймовірність великої ракетної атаки біля свята Нового року та Різдва, коли може постраждати не лише енергосистема країни, а й газова розподільча система. Та й у принципі у січні 23 роки продовжуватимуться ракетні удари.

"До березня 23р. транзитний Сатурн остаточно відійде від з’єднання з Місяцем карти України, і так званий страшний період "Саде Саті" для нашої країни закінчиться. Звичайні люди стануть менше страждати від обстрілів і руйнувань цивільної інфраструктури" — додав Уранус.

Також астроексперт поділився низкою попередніх прогнозів, які ще "вимагають уточнення":

Небезпека з боку Білорусі – близько квітня 23 роки, але це буде просто відволікаючий маневр.

Найважчі бойові дії на сході та півдні України – травень та червень 2023 року. Практично всі мобілізовані вороги будуть знищені до цього часу.

Липень 2023 – Україна виходить на кордон із Кримом.

Осінь 2023 – можна розпочинати переговори щодо умов капітуляції росії та вирішення кримського питання.

"Мої розрахунки показують, що війну можна вважати виграною в період із січня 2024 по квітень 2024р" — підсумував Дмитро.

Раніше, згідно з розкладом Таро екстрасенсу Рубіни Цибульської, ситуація на фронті буде напруженою, але на користь українських Збройних сил.

Нещодавно астролог Сергій Кобзар заявив, що кінець війни не буде миттєвим. За словами астроексперта, перемога України йтиме "шарами".