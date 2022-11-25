Мерзнути не доведеться: як вибрати термобілизну на всі випадки життя

Термобілизна допоможе пережити холод і полюбити зиму. Для тривалої прогулянки або поїздки слід вибирати вовняну білизну високої щільності, для фізичних навантажень із синтетики.

Багато хто не любить зиму через те, що вони важко переносять мінусові температури і постійно мерзнуть. Але ця проблема легко вирішується, якщо ви знаєте, як правильно вибрати термобілизну. Воно допоможе вам насолоджуватися зимовими забавами та тривалим перебуванням на вулиці навіть у мінус 20.

Існує три параметри, які допоможуть підібрати термобілизну з урахуванням потреб та способу життя, пише портал " Українки ".

Як правильно вибрати термобілизну

Матеріал

У термобілизні для повсякденного носіння матеріал має велике значення. Білизна з вовни не тільки найтепліша, а й добре відводить вологу, маскує неприємні запахи. Воно ідеально підійде для тривалої прогулянки чи подорожі. Білизна із синтетики – непогане рішення, якщо мають бути важкі фізичні навантаження на холоді. Пам’ятайте, що ця тканина не така тепла. Синтетика з додаванням вовни – поєднує найкращі властивості натуральних та штучних матеріалів. Саме цей варіант найуніверсальніший для повсякденного носіння.

Щільність

Надлегка і легка термобілизна (до 200 г/м²) підійде для помірного холоду (+5…-5 градусів), а також якщо плануєте надягати її як шар, що утеплює. Воно не буде помітне навіть під одягом, що облягає. Середня щільність термобілизни (до 250 г/м²) знадобиться для суворіших умов та температури повітря більше мінус 5 градусів. У теплу термобілизну (понад 250 г/м²) можна сміливо вирушити в гори або зимову рибалку.

Стиль

Слід сказати, що термобілизна можна використовувати як нижній шар під звичайний одяг. Головне, щоб воно не утворювало складок. А також, якщо ви віддаєте перевагу спортивному стилю або кежуалу, як верхній, повсякденний шар.

Як правильно носити термобілизну:

Вдягайте на голе тіло; Слідкуйте, щоб воно щільно прилягало до тіла; Використовуйте принцип "Капусти" (нашаровуйте один шар одягу на другий).

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