Як носити пальто взимку, щоб не замерзнути: стильні образи, в яких буде тепло навіть у морози (фото)

Аматоркам пальто — присвячується.

У морози, здається, що окрім светра з комірцем до носа та товстезного пуховика нічого не зігріє, проте це зовсім не так. Стильний та головне теплий зимовий образ можна створити і на основі зимового пальта – головне знати як. І ми вам у цьому допоможемо.

Стиліст Олена у своєму Інстаграм-блозі, який вона веде по нікому purpur.stylist, розповіла, як і з чим можна поєднувати пальто взимку, щоб виглядати максимально стильно, і при цьому не замерзнути навіть у мороз. Також вона поділилася декількома способами, як можна поєднувати пальто та теплий шарф.

Як носити пальто взимку: стильні формули

Пальто і тоненька пухова курточка — якщо у неї досить високий комірець, то вам не потрібно буде намотувати десять шарів шарфу, щоб зігрітися. До того ж, така курточка дає додаткову фактуру образу.

Пальто і худі — капюшон може замінити собою шапку, а якщо одягнете під низ термобілизну або гольф, то можна гуляти і -20 хоч весь день. А якщо накинете шарф, то отримаєте фотогенічний, багатошаровий образ.

— капюшон може замінити собою шапку, а якщо одягнете під низ термобілизну або гольф, то можна гуляти і -20 хоч весь день. А якщо накинете шарф, то отримаєте фотогенічний, багатошаровий образ. Якщо ваші ручки мають об’єм, замість куртки під пальто можна надіти тоненьку жилетку . До речі, в такому образі об’ємний шарф виглядатиме так само ефектно.

. До речі, в такому образі об’ємний шарф виглядатиме так само ефектно. Манішка — в’язаний варіант, у кольорах вашого пальта надасть образу елегантність, прошита і тканинна — трохи бешкетності.

— в’язаний варіант, у кольорах вашого пальта надасть образу елегантність, прошита і тканинна — трохи бешкетності. Светр з високим комірцем — високий комір виглядає гармонійно завдяки V-подібному вирізу пальта. Накиньте зверху теплий шарф і можете сміливо гуляти кілька годин навіть у дуже сильний мороз.

— високий комір виглядає гармонійно завдяки V-подібному вирізу пальта. Накиньте зверху теплий шарф і можете сміливо гуляти кілька годин навіть у дуже сильний мороз. Пальто і вовняна хустка — ви можете накинути її на плечі і підхопити пояском. У такому варіанті потрібно подбати про светр із тим самим високим коміром.

Балаклава – красиво, ефектно, для довгих прогулянок. Вибирайте яскраві контрастні кольори до пальта.

– красиво, ефектно, для довгих прогулянок. Вибирайте яскраві контрастні кольори до пальта. Шарф — у компанії зі светром грітиме навіть у мороз.

Як носити шарф з пальто:

Раніше "Телеграф" розповідав, який верхній одяг на піку трендів цієї зими і як вибрати стильне та практичне пальто, шубу, дублянку чи пуховик.