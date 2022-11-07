Як носити пальто взимку, щоб не замерзнути: стильні образи, в яких буде тепло навіть у морози (фото)
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Аматоркам пальто — присвячується.
У морози, здається, що окрім светра з комірцем до носа та товстезного пуховика нічого не зігріє, проте це зовсім не так. Стильний та головне теплий зимовий образ можна створити і на основі зимового пальта – головне знати як. І ми вам у цьому допоможемо.
Стиліст Олена у своєму Інстаграм-блозі, який вона веде по нікому purpur.stylist, розповіла, як і з чим можна поєднувати пальто взимку, щоб виглядати максимально стильно, і при цьому не замерзнути навіть у мороз. Також вона поділилася декількома способами, як можна поєднувати пальто та теплий шарф.
Як носити пальто взимку: стильні формули
- Пальто і тоненька пухова курточка — якщо у неї досить високий комірець, то вам не потрібно буде намотувати десять шарів шарфу, щоб зігрітися. До того ж, така курточка дає додаткову фактуру образу.
- Пальто і худі — капюшон може замінити собою шапку, а якщо одягнете під низ термобілизну або гольф, то можна гуляти і -20 хоч весь день. А якщо накинете шарф, то отримаєте фотогенічний, багатошаровий образ.
- Якщо ваші ручки мають об’єм, замість куртки під пальто можна надіти тоненьку жилетку. До речі, в такому образі об’ємний шарф виглядатиме так само ефектно.
- Манішка — в’язаний варіант, у кольорах вашого пальта надасть образу елегантність, прошита і тканинна — трохи бешкетності.
- Светр з високим комірцем — високий комір виглядає гармонійно завдяки V-подібному вирізу пальта. Накиньте зверху теплий шарф і можете сміливо гуляти кілька годин навіть у дуже сильний мороз.
- Пальто і вовняна хустка — ви можете накинути її на плечі і підхопити пояском. У такому варіанті потрібно подбати про светр із тим самим високим коміром.
- Балаклава – красиво, ефектно, для довгих прогулянок. Вибирайте яскраві контрастні кольори до пальта.
- Шарф — у компанії зі светром грітиме навіть у мороз.
Як носити шарф з пальто:
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