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Як носити пальто взимку, щоб не замерзнути: стильні образи, в яких буде тепло навіть у морози (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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З чим поєднувати пальто взимку Новина оновлена 07 листопада 2022, 08:21
З чим поєднувати пальто взимку. Фото pexels.com

Аматоркам пальто — присвячується.

У морози, здається, що окрім светра з комірцем до носа та товстезного пуховика нічого не зігріє, проте це зовсім не так. Стильний та головне теплий зимовий образ можна створити і на основі зимового пальта – головне знати як. І ми вам у цьому допоможемо.

Стиліст Олена у своєму Інстаграм-блозі, який вона веде по нікому purpur.stylist, розповіла, як і з чим можна поєднувати пальто взимку, щоб виглядати максимально стильно, і при цьому не замерзнути навіть у мороз. Також вона поділилася декількома способами, як можна поєднувати пальто та теплий шарф.

Як носити пальто взимку: стильні формули

  • Пальто і тоненька пухова курточка — якщо у неї досить високий комірець, то вам не потрібно буде намотувати десять шарів шарфу, щоб зігрітися. До того ж, така курточка дає додаткову фактуру образу.
  • Пальто і худі — капюшон може замінити собою шапку, а якщо одягнете під низ термобілизну або гольф, то можна гуляти і -20 хоч весь день. А якщо накинете шарф, то отримаєте фотогенічний, багатошаровий образ.
  • Якщо ваші ручки мають об’єм, замість куртки під пальто можна надіти тоненьку жилетку. До речі, в такому образі об’ємний шарф виглядатиме так само ефектно.
  • Манішка — в’язаний варіант, у кольорах вашого пальта надасть образу елегантність, прошита і тканинна — трохи бешкетності.
  • Светр з високим комірцем — високий комір виглядає гармонійно завдяки V-подібному вирізу пальта. Накиньте зверху теплий шарф і можете сміливо гуляти кілька годин навіть у дуже сильний мороз.
  • Пальто і вовняна хустка — ви можете накинути її на плечі і підхопити пояском. У такому варіанті потрібно подбати про светр із тим самим високим коміром.
  • Балаклава – красиво, ефектно, для довгих прогулянок. Вибирайте яскраві контрастні кольори до пальта.
  • Шарф — у компанії зі светром грітиме навіть у мороз.

Як носити шарф з пальто:

Як поєднувати зимове пальто та шарф
Як поєднувати зимове пальто та шарф
Як поєднувати зимове пальто та шарф
Як поєднувати зимове пальто та шарф
Як поєднувати зимове пальто та шарф

Раніше "Телеграф" розповідав, який верхній одяг на піку трендів цієї зими і як вибрати стильне та практичне пальто, шубу, дублянку чи пуховик.

Теги:
#Мода #Жіноча мода #Зима #Пальто