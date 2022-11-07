Как носить пальто зимой, чтобы не замерзнуть: стильные образы, в которых будет тепло даже в морозы (фото)
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Любительницам пальто — посвящается.
В морозы, кажется, что кроме свитера с воротничком к носу и толстенного пуховика ничего не согреет, однако это совсем не так. Стильный и главное теплый зимний образ можно создать и на основе зимнего пальто — главное знать как. И мы вам в этом поможем.
Стилист Елена в своем Инстаграм-блоге, который она ведет по ником purpur.stylist, рассказала, как и с чем можно сочетать пальто зимой, чтобы выглядеть максимально стильно, и при этом не замерзнуть даже в мороз. Также она поделилась несколькими способами, как можно сочетать пальто и теплый шарф.
Как носить пальто зимой: стильные формулы
- Пальто и тоненькая пуховая курточка — если у нее достаточно высокий воротничок, то вам не нужно будет наматывать десять слоев шарфа, чтобы согреться. К тому же такая курточка дает дополнительную фактуру образа.
- Пальто и худи — капюшон может заменить собой шапку, а если оденете под низ термобелье или гольф, то можно гулять и в -20 хоть весь день. А если накинете шарф, то получите фотогеничный, многослойный образ.
- Если ваши ручки имеют объем, вместо курточки под пальто можно надеть тоненькую жилетку. Кстати, в таком образе объемный шарф будет смотреться столь же эффектно.
- Манишка — вязаный вариант, в цветах вашего пальто даст образу элегантность, прошитая и тканевая — немного озорства.
- Свитер с высоким воротничком — высокий воротник смотрится гармонично благодаря V-образному вырезу пальто. Накиньте сверху тёплый шарф и можете смело гулять несколько часов даже в очень сильный мороз.
- Пальто и шерстяной платок — вы можете накинуть его на плечи и подхватить пояском. В таком варианте нужно позаботиться о свитере с тем же высоким воротником.
- Балаклава — красиво, эффектно, для долгих прогулок. Выбирайте яркие контрастные к пальто цвета.
- Шарф — в компании со свитером будет греть даже в мороз.
Как носить шарф с пальто:
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