Как носить пальто зимой, чтобы не замерзнуть: стильные образы, в которых будет тепло даже в морозы (фото)

Любительницам пальто — посвящается.

В морозы, кажется, что кроме свитера с воротничком к носу и толстенного пуховика ничего не согреет, однако это совсем не так. Стильный и главное теплый зимний образ можно создать и на основе зимнего пальто — главное знать как. И мы вам в этом поможем.

Стилист Елена в своем Инстаграм-блоге, который она ведет по ником purpur.stylist, рассказала, как и с чем можно сочетать пальто зимой, чтобы выглядеть максимально стильно, и при этом не замерзнуть даже в мороз. Также она поделилась несколькими способами, как можно сочетать пальто и теплый шарф.

Как носить пальто зимой: стильные формулы

Пальто и тоненькая пуховая курточка — если у нее достаточно высокий воротничок, то вам не нужно будет наматывать десять слоев шарфа, чтобы согреться. К тому же такая курточка дает дополнительную фактуру образа.

Пальто и худи — капюшон может заменить собой шапку, а если оденете под низ термобелье или гольф, то можно гулять и в -20 хоть весь день. А если накинете шарф, то получите фотогеничный, многослойный образ.

— капюшон может заменить собой шапку, а если оденете под низ термобелье или гольф, то можно гулять и в -20 хоть весь день. А если накинете шарф, то получите фотогеничный, многослойный образ. Если ваши ручки имеют объем, вместо курточки под пальто можно надеть тоненькую жилетку . Кстати, в таком образе объемный шарф будет смотреться столь же эффектно.

. Кстати, в таком образе объемный шарф будет смотреться столь же эффектно. Манишка — вязаный вариант, в цветах вашего пальто даст образу элегантность, прошитая и тканевая — немного озорства.

— вязаный вариант, в цветах вашего пальто даст образу элегантность, прошитая и тканевая — немного озорства. Свитер с высоким воротничком — высокий воротник смотрится гармонично благодаря V-образному вырезу пальто. Накиньте сверху тёплый шарф и можете смело гулять несколько часов даже в очень сильный мороз.

— высокий воротник смотрится гармонично благодаря V-образному вырезу пальто. Накиньте сверху тёплый шарф и можете смело гулять несколько часов даже в очень сильный мороз. Пальто и шерстяной платок — вы можете накинуть его на плечи и подхватить пояском. В таком варианте нужно позаботиться о свитере с тем же высоким воротником.

Балаклава — красиво, эффектно, для долгих прогулок. Выбирайте яркие контрастные к пальто цвета.

— красиво, эффектно, для долгих прогулок. Выбирайте яркие контрастные к пальто цвета. Шарф — в компании со свитером будет греть даже в мороз.

Как носить шарф с пальто:

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая верхняя одежда на пике трендов этой зимой и как выбрать стильное и практичное пальто, шубу, дубленку или пуховик.