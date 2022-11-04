Как одеться тепло, но не выглядеть как "капуста": четыре способа создать стильный многослойный образ (фото)
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Стилист раскрыла стилистические приемы, которые помогут утеплиться стильно в холодное время года
Даже в холодный сезон есть возможность создавать актуальные образы. Многослойность – отличный стилистический прием для осени и зимы. И это не значит, что нужно надеть на себя все, чтобы выглядеть, как "капуста".
Подробнее о правилах формирования многослойных луков в осенне-зимний период рассказывает стилистка Анна Ивашова в Instagram. Модная экспертка рекомендует экспериментировать с разными фактурами и выбирать верхний слой плотнее предыдущего.
По словам стилистки, есть четыре варианта для создания многослойного образа осенью и зимой 2022-2023:
- Шерстяные носки, шарфы, шапки могут не только согреть вас, но и стать акцентом в образе.
- Шубы — сейчас это один из ведущих трендов. К примеру, обратите внимание на винтажные варианты в стиле Кэрри Брэдшоу. Так называемые тедди также не выходят из моды.
- Трикотажные костюмы — если слишком длинные брюки, то рекомендуется заправлять их в ботинок.
- Угги – вернулись в тренды, это одна из самых удобных моделей обуви на холодное время года.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какая обувь в моде в сезоне осень-зима. А также мы писали о самых трендовых фасонах пуховиков.