Как одеться тепло, но не выглядеть как "капуста": четыре способа создать стильный многослойный образ (фото)

Стилист раскрыла стилистические приемы, которые помогут утеплиться стильно в холодное время года

Даже в холодный сезон есть возможность создавать актуальные образы. Многослойность – отличный стилистический прием для осени и зимы. И это не значит, что нужно надеть на себя все, чтобы выглядеть, как "капуста".

Подробнее о правилах формирования многослойных луков в осенне-зимний период рассказывает стилистка Анна Ивашова в Instagram. Модная экспертка рекомендует экспериментировать с разными фактурами и выбирать верхний слой плотнее предыдущего.

По словам стилистки, есть четыре варианта для создания многослойного образа осенью и зимой 2022-2023:

Шерстяные носки, шарфы, шапки могут не только согреть вас, но и стать акцентом в образе.

Шубы — сейчас это один из ведущих трендов. К примеру, обратите внимание на винтажные варианты в стиле Кэрри Брэдшоу. Так называемые тедди также не выходят из моды.

Трикотажные костюмы — если слишком длинные брюки, то рекомендуется заправлять их в ботинок.

Угги – вернулись в тренды, это одна из самых удобных моделей обуви на холодное время года.

Шубы снова в тренде

Детали играют важную роль

Многослойность - стильный способ утеплиться

Трикотаж - истинно осенняя одежда

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая обувь в моде в сезоне осень-зима. А также мы писали о самых трендовых фасонах пуховиков.