Як одягтися тепло, але не виглядати як "капуста": чотири способи створити стильний багатошаровий образ (фото)

Стилістка розкрила стилістичні прийоми, які допоможуть утеплитися стильно в холодну пору року

Навіть у холодний сезон можна створювати актуальні образи. Багатошаровість – відмінний стилістичний прийом для осені та зими. І це не означає, що треба надіти на себе все, щоб виглядати як "капуста".

Докладніше про правила формування багатошарових луків в осінньо-зимовий період розповідає стилістка Ганна Івашова в Instagram. Модна експертка рекомендує експериментувати з різними фактурами і вибирати верхній шар щільніше за попередній.

За словами стилістки, є чотири варіанти для створення багатошарового образу восени та взимку 2022-2023:

Вовняні шкарпетки, шарфи, шапки можуть не лише зігріти вас, а й стати акцентом в образі.

Шуби – зараз це один із провідних трендів. Наприклад, зверніть увагу на вінтажні варіанти в стилі Керрі Бредшоу. Так звані тедді також не виходять із моди.

Трикотажні костюми – якщо надто довгі штани, то рекомендується заправляти їх у черевики.

Уггі — повернулися в тренди, це одна з найзручніших моделей взуття на холодну пору року.

Шуби знову у тренді

Деталі відіграють важливу роль

Багатошаровість — стильний спосіб утеплитися

Трикотаж — істинно осінній одяг

Раніше "Телеграф" розповідав, яке взуття в моді у сезоні осінь-зима. А також ми писали про найтрендовіші фасони пуховиків.