Мерзнуть не придется: как выбрать термобелье на все случаи жизни

Термобелье поможет пережить холода и полюбить зиму. Для длительной прогулки или поездки следует выбирать шерстяное белье высокой плотности, для физических нагрузок — из синтетики.

Многие не любят зиму из-за того, что они тяжело переносят минусовые температуры и постоянно мерзнут. Но данная проблема легко решается, если вы знаете, как правильно выбрать термобелье. Оно поможет вам наслаждаться зимними забавами и долгим пребываниям на улице даже в минус 20.

Существует три параметра, которые помогут подобрать термобелье с учетом потребностей и образа жизни, пишет портал "УкраЇнки".

Как правильно выбрать термобелье

Материал

В термобелье для повседневной носки материал играет огромное значение. Белье из шерсти не только самое теплое, но и хорошо отводит влагу, маскирует неприятные запахи. Оно идеально подойдет для длительной прогулки или поездки. Белье из синтетики – неплохое решение, если предстоят тяжелые физические нагрузки на холоде. Помните, что эта ткань не такая теплая. Синтетика с добавлением шерсти – сочетает лучшие свойства натуральных и искусственных материалов. Именно этот вариант самый универсальный для повседневного ношения.

Плотность

Сверхлегкое и легкое термобелье (до 200 г/м²) подойдет для умеренного холода (+5…-5 градусов), а также если планируете надевать его в качестве утепляющего слоя. Оно не будет заметно даже под облегающей одеждой. Средняя плотность термобелья (до 250 г/м²) понадобится для более суровых условий и температуры воздуха больше минус 5 градусов. В теплое термобелье (свыше 250 г/м²) можно смело отправиться в горы или на зимнюю рыбалку.

Стиль

Следует сказать, что термобелье можно использовать в качестве нижнего слоя под обычную одежду. Главное — чтобы оно не образовывало складок. А также, если вы предпочитаете спортивный стиль или кэжуал, как верхний, повседневный слой.

Как правильно носить термобелье:

Надевайте на голое тело; Следите, чтобы оно плотно прилегало к телу; Используйте принцип "Капусты" (наслаивайте один слой одежды на второй).

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как носить пальто зимой, чтобы не замерзнуть.