Три невеликі хитрощі допоможуть заощадити електроенергію в будинку: це збереже ваші гроші

Декілька простих, але дієвих правил легко втілити в життя

На тлі аварійних відключень світла в Україні багато родин почали більш ефективно використовувати побутові прилади, щоб заощадити електроенергію. Ви можете помітно скоротити комунальні рахунки, якщо зміните деякі звички під час використання тієї ж духовки або пральної машинки.

Є кілька електроприладів, які обходяться вам найдорожче, тому варто зменшити витрати на їх використання. Про лайфхаки, які допоможуть заощадити електроенергію в будинку (а значить і гроші), розповіло видання Express.

Не відчиняйте дверцята духовки

Коли ви відкриваєте дверцята духовки, втрачається близько 20% тепла, внаслідок чого приладу доводиться працювати старанніше, щоб підтримувати температуру. Коли перевіряєте готовність страви, то краще дивіться через скляне "віконце", а не завжди відкривайте дверцята. Крім того, за можливості уникайте попереднього нагрівання духовки. Якщо ви поставите їжу в духовку до того, як увімкнете, можете скоротити споживання енергії. Більш енергоефективна альтернатива духовці — мікрохвильова піч або фритюрниця.

Періть речі за низької температури

Коли справа доходить до прання білизни, варто стежити за настройками пральної машини. Це допоможе знизити споживання енергії. Перш за все, вмикайте прилад лише тоді, коли він заповнений. В ідеалі слід вибирати прання при температурі 30 градусів або налаштування "Еко", якщо воно доступне. Так ви споживаєте набагато менше електроенергії, ніж перучи за більш високих температур.

Замініть лампочки на світлодіодні

Ще один простий спосіб скоротити рахунки – за можливості перейти на світлодіодні лампи. Якщо ви не можете дозволити собі переключити їх усі відразу, наступного разу, коли одна з них перегорить, пам’ятайте про пораду зі світлодіодами. Вони є більш енергоефективними і часто можуть служити 10 і більше років.

Раніше "Телеграф" писав список електроприладів, які найбільше споживають енергію.