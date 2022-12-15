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Кулеба дав інтерв’ю у світшоті за 300 євро (фото, відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Автор
Міністр закордонних справ України Дмитро Куліба
Міністр закордонних справ України Дмитро Куліба

Таку ж толстовку можна знайти і дешевше

Глава міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба дав нове інтерв’ю. У ньому політик розповів про можливу передачу Україні ЗРК Patriot США та дипломатичні нюанси, над якими зараз працюють у команді президента України Володимира Зеленського. У кадрі перед журналістом, шеф-редактором "Обозревателя" Орестом Сохарою Кулеба "засвітився" у стильній толстовці.

З’ясувалося, що світшот належить бренду Stone Island — італійському товариству, що виробляє одяг преміумкласу.

Відмінною "міткою" бренду є логотип із компасом, за яким можна визначити виробника одягу.

Дмитро кулеба
Дмитро кулеба
Stone Island

В онлайн-магазинах такий світшот можна придбати за 12 000 -13 000 гривень (приблизно 290-310 євро). Можна також купити толстовку і дешевше, завдяки знижкам.

Толстовка Stone Island
Brand Centr — Толстовка Stone Island 13 710 (зі знижкою 30% — 9 600 грн)
Толстовка Stone Island
SPAZIO — Толстовка Stone Island 12 369
Толстовка Stone Island
Найнижча ціна на Prom.ua — Толстовка Stone Island 1 899 грн

Раніше у мережі обговорювався зовнішній вигляд Володимира Зеленського, який приїхав у звільнений Херсон у куртці за 8700 гривень. Президента України порівняли з російським диктатором володимиром путіним, який дозволяє собі з’являтися на публіці в дорогих речах іменитих брендів.

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#Дмитро Кулеба