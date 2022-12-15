Кулеба дал интервью в свитшоте за 300 евро (фото, видео)

Такую же толстовку можно найти и подешевле

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба дал свежее интервью. В нем политик рассказал о возможной передаче Украине ЗРК Patriot США и дипломатичных нюансах, над которыми сейчас работают в команде президента Украине Владимира Зеленского. В кадре перед журналистом, шеф-редактором "Обозревателя" Орестом Сохарою Кулеба "засветился" в стильной толстовке.

Выяснилось, что свитшот принадлежит бренду Stone Island — итальянскому общество, производящее одежду премиум класса.

Отличительной "меткой" бренда является логотип с компасом, по которому можно определить производителя одежды.

В онлайн-магазинах такой свитшот можно приобрести за 12 000 — 13 000 гривен (приблизительно 290-310 евро). Можно также купить толстовку и подешевле, благодаря скидкам.

Brand Centr - Толстовка Stone Island 13 710 (со скидкой 30% - 9 600 грн)

SPAZIO - Толстовка Stone Island 12 369

Наименьшая цена на Prom.ua - Толстовка Stone Island 1 899 грн

Ранее в сети обсуждался внешний вид Владимира Зеленского, который приехал в освобожденный Херсон в куртке за 8700 гривен. Президента Украины сравнили с российским диктатором владимиром путиным, который позволяет себе появляться на публике в дорогих вещах именитых брендов.