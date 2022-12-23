Як залишатися з інтернетом, якщо зникло світло - інструкція з "порятунку" мережі

Українцям зараз доступна функція "перемикання" між операторами, яка допомагає не втрачати зв’язок у критичні моменти

Через постійні відключення електроенергії після масованих ракетних ударів рф абоненти українських мобільних операторів почали все частіше скаржитися на проблеми зі зв’язком. Виявляється, під час довготривалих відключень батареї, що живлять базові станції операторів, можуть розряджатися, а клієнти в цей час опиняються "відрізаними від світу".

Однак цю проблему легко вирішити, адже в Україні ще з березня діє національний роумінг. Завдяки цій послузі абоненти можуть перемикатися на будь-яку іншу мережу, якщо у "рідного" оператора зникло покриття. Про це нагадують у Мінкульті.

У Міністерстві наголошують, що про таку можливість досі знають далеко не всі громадяни. Тому там і вирішили ще раз роз’яснити абонентам українських операторів, як безкоштовно "подорожувати" між мережами і завжди залишатися на зв’язку

Перше, на чому варто акцентувати: внутрішній роумінг підтримується SIM-картами Vodafone, Київстар та lifecell.

Щоб скористатися цією функцією, потрібно:

Вимкнути на своєму телефоні автоматичний вибір мережі. Для Android: Налаштування – мобільна мережа (або підключення) – оператор; для iOS: параметри – стільникові дані – вибір мережі. Знайти та вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR або LIFECELL. Якщо підключитися не вдалося, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу.

Після підключення треба перевірити можливість здійснювати дзвінки та надсилати SMS. При цьому тарифи не змінюватимуться.

Щоб спробувати вийти в інтернет через мережу "чужого" оператора, потрібно включити можливість підключення до мережі в роумінгу:

на Android ця функція називається "Передача даних у роумінгу" (у налаштуваннях мережі);

на iOS – "Роумінг даних" (у розділі "Стільникові дані").

Поради від Мінкульту, як не залишатися "поза зоною"

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