Святвечір перед Різдвом: що треба зробити в цей день, а що - під забороною

У цей день потрібно поводитися максимально стримано, щоб не наробити лиха на весь наступний рік

Сьогодні частина українців разом з багатьма іншими країнами святкує Святвечір. Для вірян східного обряду – це одне з найбільш урочистих церковних свят, яке відзначається ввечері напередодні Різдва Христового.

З цим днем пов’язано багато заборон. Наприклад, вважається, що сьогодні не можна снідати та обідати. А ще потрібно приготувати 12 страв на вечерю, але всі вони обов’язково мають бути пісними, передає Радіо ТРЕК.

Традиції дня

Сьогодні обов'язково треба прибратися в хаті, щоб на Різдво дім був чистим.

З появою на небі першої зірки вся сім’я сідає за святковий стіл, для якого господиня заздалегідь готує 12 пісних страв (за числом апостолів). Серед них обов'язково має бути кутя.

На стіл заведено ставити кілька зайвих приборів і тарілок — для померлих та безвісти зниклих родичів, які начебто повертаються додому на цю вечерю.

По завершенню трапези кутя, хліб та узвар зі столу не прибираються — їх залишають для тих же мертвих і зниклих родичів.

Під іконами на Святвечір ставлять Дідуха — символічну прикрасу з житнього чи пшеничного снопа, яка є символом добробуту, щастя й достатку родини.

Що не можна робити у переддень Різдва

За народною традицією, цього дня забороняється снідати та обідати.

Також під забороною вживання алкоголю, м’ясні та інші непісні продукти, зайві веселощі.

Не прийнято цього дня ходити у гості.

Не можна спізнюватися на святкову вечерю. Вважається, що в такому разі людині доведеться весь рік провести далеко від домівки.

Страви не можна запивати водою — тільки узваром.

Під час Святої вечері не можна багато й голосно розмовляти, а також виходити з-за столу.

Забороняється виходити з дому, доки не завершиться вечеря.

А головне — цього дня не можна сваритися.

Раніше ми розповідали, що ПЦУ дозволила вірянам відзначати Різдво Христове як 25 грудня, так і 7 січня. Кожна парафія сама обирає, в яку із цих дат проводити святкове богослужіння. Також ми підготували календар головних християнських свят на грудень-2022 та січень-2023. Зважаючи на перенесення дати Різдва, змінюються й дати інших церковних свят.