Святвечір перед Різдвом: що треба зробити в цей день, а що - під забороною
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У цей день потрібно поводитися максимально стримано, щоб не наробити лиха на весь наступний рік
Сьогодні частина українців разом з багатьма іншими країнами святкує Святвечір. Для вірян східного обряду – це одне з найбільш урочистих церковних свят, яке відзначається ввечері напередодні Різдва Христового.
З цим днем пов’язано багато заборон. Наприклад, вважається, що сьогодні не можна снідати та обідати. А ще потрібно приготувати 12 страв на вечерю, але всі вони обов’язково мають бути пісними, передає Радіо ТРЕК.
Традиції дня
- Сьогодні обов'язково треба прибратися в хаті, щоб на Різдво дім був чистим.
- З появою на небі першої зірки вся сім’я сідає за святковий стіл, для якого господиня заздалегідь готує 12 пісних страв (за числом апостолів). Серед них обов'язково має бути кутя.
- На стіл заведено ставити кілька зайвих приборів і тарілок — для померлих та безвісти зниклих родичів, які начебто повертаються додому на цю вечерю.
- По завершенню трапези кутя, хліб та узвар зі столу не прибираються — їх залишають для тих же мертвих і зниклих родичів.
- Під іконами на Святвечір ставлять Дідуха — символічну прикрасу з житнього чи пшеничного снопа, яка є символом добробуту, щастя й достатку родини.
Що не можна робити у переддень Різдва
- За народною традицією, цього дня забороняється снідати та обідати.
- Також під забороною вживання алкоголю, м’ясні та інші непісні продукти, зайві веселощі.
- Не прийнято цього дня ходити у гості.
- Не можна спізнюватися на святкову вечерю. Вважається, що в такому разі людині доведеться весь рік провести далеко від домівки.
- Страви не можна запивати водою — тільки узваром.
- Під час Святої вечері не можна багато й голосно розмовляти, а також виходити з-за столу.
- Забороняється виходити з дому, доки не завершиться вечеря.
- А головне — цього дня не можна сваритися.
Раніше ми розповідали, що ПЦУ дозволила вірянам відзначати Різдво Христове як 25 грудня, так і 7 січня. Кожна парафія сама обирає, в яку із цих дат проводити святкове богослужіння. Також ми підготували календар головних християнських свят на грудень-2022 та січень-2023. Зважаючи на перенесення дати Різдва, змінюються й дати інших церковних свят.