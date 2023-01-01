Пригодиться і пиво, і ром, і коньяк: топ-5 рецептів коктейлів з шампанського

Додаючи інші напої, сік і фрукти, звичайне шампанське можна перетворити на дещо особливе

Який Новий рік може обійтися без шампанського? Цей напій — один із символів початку нового періоду для нас. І мало яке святкове застілля минає принаймні без пляшечки цього ігристого вина. А дехто полюбляє настільки добре запастися такою "шипучкою", що запаси алкоголю потім просто нікуди дівати.

Якщо ви належите до другої категорії, ми для вас дещо підготували. З шампанського, яке лишилося після зустрічі Нового року 2023, можна приготувати кілька дуже цікавих коктейлів. Деякі рецепти, які пропонує УНІАН, виглядають трохи дивно, але пробувати таке чи ні — вирішувати тільки вам.

Топ-5 коктейлів із шампанським:

Лікер із шампанським — коктейль "Мімоза" Коктейль із пивом і шампанським "Золотий оксамит" Коктейль з шампанського із полуницею "Шампань Ice" Коктейль з шампанського з коньяком "Персиковий серпанок" Коктейль з шампанським та ромом — "Повітряна пошта"

Загальні рекомендації щодо приготування коктейлів:

в жодному разі не струшуйте шампанське, якщо наливаєте його в шейкер — якщо треба все перемішати, то акуратно зробіть це ложкою;

найкраще використовувати високі келихи, обсяг яких на 20-30% більший за обсяг коктейлю;

не використовуйте дешеве шампанське, інакше смак коктейлю буде жахливим і ніякі інші інгредієнти його не врятують.

Коктейль "Мімоза" з шампанським та лікером

Коктейль "Мімоза" - з шампанським та лікером

апельсиновий лікер — 20 мл

цукор — 1 ст.л.

шампанське — 150 мл

апельсиновий сік — 50 мл

Беремо невелику глибоку тарілку, наливаємо в неї 10 мл лікеру. У блюдце насипаємо цукор. Занурюємо краї келиха спершу в лікер, а тоді в цукор — у вас має вийти цукровий ободок. Потім треба поставити келих вертикально, налити ще 10 мл лікеру, сік та ігристе вино й акуратно перемішати ложкою. За бажанням цей коктейль можна прикрасити апельсиновою цедрою.

Коктейль з пивом — "Золотий оксамит"

Шампанське, ананаси й... пиво

шампанське — 100 мл

світле пиво — 100 мл

ананасовий сік — 25 мл

Потрібно взяти високий келих, налити в нього світле пиво, а тоді додати сік. Не перемішувати! Зверху доливаємо 100 мл шампанського. Подавати варто без льоду, але з трубочкою.

Коктейль з шампанського з полуницею "Шампань Ice"

Полуниця, пломьбір і шампанське - чудове поєднання

шампанське — 50 мл

пломбір — 100 г

полуниця — 50 г

м'ята — 2-3 листочки

Нарізати полуницю великими шматочками, дрібно порвати м'яту. Змішати у великому келиху їх разом з морозивом. Додати 50 мл шампанського, пити через трубочку.

Коктейль з шампанського з коньяком "Персиковий серпанок"

Взимку персики можна спробувати замінити

коньяк — 25 мл

апельсиновий сік — 25 мл

шампанське — 50 мл

персик — 1 шт.

Персик треба очистити від шкірки і порізати на шматочки, збити у блендері до стану пюре. До нього додається коньяк і сік. Готову суміш переливають у келих і лише тоді обережно вливають шампанське. П’ють цей коктейль через трубочку.

Зауважимо, що оскільки на вулиці зараз зима і знайти персики — завдання ще те, його можна замінити персиковим соком із м’якоттю. Це, звісно, трохи змінить смак і консистенцію коктейлю, та навряд чи зробить його менш смачним.

Коктейль з шампанського з ромом — "Повітряна пошта"

Добре смакує такий коктейль із лаймом

Для цього рецепта вам знадобиться шейкер:

шампанське — 120 мл

темний ром — 30 мл

лимонний сироп — 20 мл

мед — 2 ч.л.

лайм — 1 кружечок

лід

У шейкер з льодом наливаємо ром, мед і лимонний сироп. Кілька разів струсити і перелити у високий келих. Додаємо шампанське. Напій краще прикрасити лаймом.

Пам’ятайте, що вживати алкоголь треба відповідально. Не зловживайте спиртними напоями і будьте обережними.

Раніше ми розповідали, що краще: запивати чи закушувати міцний алкоголь. Лікарі у цьому питанні притримуються однозначної думки.