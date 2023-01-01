Пригодиться і пиво, і ром, і коньяк: топ-5 рецептів коктейлів з шампанського
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Додаючи інші напої, сік і фрукти, звичайне шампанське можна перетворити на дещо особливе
Який Новий рік може обійтися без шампанського? Цей напій — один із символів початку нового періоду для нас. І мало яке святкове застілля минає принаймні без пляшечки цього ігристого вина. А дехто полюбляє настільки добре запастися такою "шипучкою", що запаси алкоголю потім просто нікуди дівати.
Якщо ви належите до другої категорії, ми для вас дещо підготували. З шампанського, яке лишилося після зустрічі Нового року 2023, можна приготувати кілька дуже цікавих коктейлів. Деякі рецепти, які пропонує УНІАН, виглядають трохи дивно, але пробувати таке чи ні — вирішувати тільки вам.
Топ-5 коктейлів із шампанським:
- Лікер із шампанським — коктейль "Мімоза"
- Коктейль із пивом і шампанським "Золотий оксамит"
- Коктейль з шампанського із полуницею "Шампань Ice"
- Коктейль з шампанського з коньяком "Персиковий серпанок"
- Коктейль з шампанським та ромом — "Повітряна пошта"
Загальні рекомендації щодо приготування коктейлів:
- в жодному разі не струшуйте шампанське, якщо наливаєте його в шейкер — якщо треба все перемішати, то акуратно зробіть це ложкою;
- найкраще використовувати високі келихи, обсяг яких на 20-30% більший за обсяг коктейлю;
- не використовуйте дешеве шампанське, інакше смак коктейлю буде жахливим і ніякі інші інгредієнти його не врятують.
Коктейль "Мімоза" з шампанським та лікером
- апельсиновий лікер — 20 мл
- цукор — 1 ст.л.
- шампанське — 150 мл
- апельсиновий сік — 50 мл
Беремо невелику глибоку тарілку, наливаємо в неї 10 мл лікеру. У блюдце насипаємо цукор. Занурюємо краї келиха спершу в лікер, а тоді в цукор — у вас має вийти цукровий ободок. Потім треба поставити келих вертикально, налити ще 10 мл лікеру, сік та ігристе вино й акуратно перемішати ложкою. За бажанням цей коктейль можна прикрасити апельсиновою цедрою.
Коктейль з пивом — "Золотий оксамит"
- шампанське — 100 мл
- світле пиво — 100 мл
- ананасовий сік — 25 мл
Потрібно взяти високий келих, налити в нього світле пиво, а тоді додати сік. Не перемішувати! Зверху доливаємо 100 мл шампанського. Подавати варто без льоду, але з трубочкою.
Коктейль з шампанського з полуницею "Шампань Ice"
- шампанське — 50 мл
- пломбір — 100 г
- полуниця — 50 г
- м'ята — 2-3 листочки
Нарізати полуницю великими шматочками, дрібно порвати м'яту. Змішати у великому келиху їх разом з морозивом. Додати 50 мл шампанського, пити через трубочку.
Коктейль з шампанського з коньяком "Персиковий серпанок"
- коньяк — 25 мл
- апельсиновий сік — 25 мл
- шампанське — 50 мл
- персик — 1 шт.
Персик треба очистити від шкірки і порізати на шматочки, збити у блендері до стану пюре. До нього додається коньяк і сік. Готову суміш переливають у келих і лише тоді обережно вливають шампанське. П’ють цей коктейль через трубочку.
Зауважимо, що оскільки на вулиці зараз зима і знайти персики — завдання ще те, його можна замінити персиковим соком із м’якоттю. Це, звісно, трохи змінить смак і консистенцію коктейлю, та навряд чи зробить його менш смачним.
Коктейль з шампанського з ромом — "Повітряна пошта"
Для цього рецепта вам знадобиться шейкер:
- шампанське — 120 мл
- темний ром — 30 мл
- лимонний сироп — 20 мл
- мед — 2 ч.л.
- лайм — 1 кружечок
- лід
У шейкер з льодом наливаємо ром, мед і лимонний сироп. Кілька разів струсити і перелити у високий келих. Додаємо шампанське. Напій краще прикрасити лаймом.
Пам’ятайте, що вживати алкоголь треба відповідально. Не зловживайте спиртними напоями і будьте обережними.
Раніше ми розповідали, що краще: запивати чи закушувати міцний алкоголь. Лікарі у цьому питанні притримуються однозначної думки.